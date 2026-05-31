Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 31 травня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 232 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Противник здійснив 53 авіаційні удари, скинув 195 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 58 67 дронів-камікадзе та здійснив 2 144 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 558-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
