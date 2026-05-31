Під час нічної атаки на Україну 31 травня російські війська застосували 229 безпілотників різних типів, зокрема ударні Shahed та дрони-імітатори.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 31 травня: що відомо

У ніч на 31 травня (з 18:00 30 травня) російські війська атакували Україну 229 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас та безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 212 ворожих безпілотників на Півночі та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Крім того, падіння уламків збитих дронів зафіксували ще на п’яти локаціях.

Інформація щодо наслідків атаки в регіонах уточнюється. На місцях влучань та падіння уламків працюють профільні служби.

За даними Повітряних сил, ворожа атака досі триває – у повітряному просторі фіксуються російські БпЛА.