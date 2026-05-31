Віткофф і Кушнер можуть приїхати в Київ за два тижні – Зеленський
- Володимир Зеленський повідомив, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ протягом найближчих двох тижнів.
- Голова нашої держави наголосив, що візит до Києва допоможе американським переговірникам краще зрозуміти ситуацію в Україні перед можливими контактами з Росією.
Протягом двох тижнів до Києва з візитом можуть прибути спецпосланців президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
Зеленський про візит Віткоффа та Кушнера до Києва
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News висловив сподівання на приїзд представників Трампа протягом двох тижнів.
– Так, ми розраховуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди за два тижні. Принаймні я отримав таке повідомлення від моєї переговорної групи: вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом, і ті заявили, що готові приїхати до України й поговорити, якщо… сьогодні це “якщо” означає Близький Схід, – сказав він.
Зеленський підкреслив на необхідності прибуття американської переговорної делегації до України.
– Вони тут ще ніколи не були. Я вважаю, що це важливо не лише для нас. Для них корисно зрозуміти, побачити, зустрітися з людьми, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це має зупинити Росію. Вони кілька разів були в Москві. Я вже казав раніше, що якщо вони хочуть поїхати цього разу до Москви, то мають приїхати до Києва, а потім їхати до Москви. Гадаю, це буде корисно, – додав Зеленський.
До речі, сьогодні, 31 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що дипломатичний шлях до завершення війни необхідно знайти до початку наступної зими.