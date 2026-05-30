Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 30 мая, провел специальное совещание по дальнейшим шагам государства в направлении дипломатии, оборонного сотрудничества и гуманитарных договоренностей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Переговоры Украины с партнерами из США и ЕС: что известно

По словам Владимира Зеленского, Украина находится в постоянном контакте с представителями Соединенных Штатов Америки и европейскими партнерами. Практически ежедневно идет координация ключевых договоренностей в сфере безопасности и обороны.

На следующие несколько недель Украина определила ключевые приоритеты в сфере оборонного сотрудничества. Среди них:

развитие систем антибаллистической защиты;

подготовка двусторонних документов по производству и поставке беспилотников;

реализация инициативы Drone Deal с Европейским Союзом;

подготовка новых форматов международных встреч и переговоров.

– Готовимся к важным переговорам – без публичных деталей, – подчеркнул украинский лидер.

Отдельным блоком совещания стал гуманитарный трек. По словам президента, Украина продолжает работу над договоренностями по обменам, предварительно согласованным с международными посредниками.

Президент поручил активизировать контакты с партнерами, которые способствуют реализации гуманитарных договоренностей в ближайшей перспективе.

Также готовятся новые решения в поддержку энергетического сектора Украины. В настоящее время идет финализация соответствующих договоренностей и программ помощи.

В Офисе президента отмечают, что все направления – от обороны до энергетики – являются частью комплексной работы по усилению устойчивости государства.

Напомним, 5 мая Зеленский дал поручение Умерову и Игнатову по поводу Drone Deal с ЕС.

