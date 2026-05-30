Новые переговоры на горизонте: что готовит Украина вместе с США и ЕС
- Украина готовит новые международные переговоры с партнерами США и ЕС.
- Основной фокус – на оборонных договоренностях.
- Отдельно идет работа над гуманитарным треком и энергетикой.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 30 мая, провел специальное совещание по дальнейшим шагам государства в направлении дипломатии, оборонного сотрудничества и гуманитарных договоренностей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Переговоры Украины с партнерами из США и ЕС: что известно
По словам Владимира Зеленского, Украина находится в постоянном контакте с представителями Соединенных Штатов Америки и европейскими партнерами. Практически ежедневно идет координация ключевых договоренностей в сфере безопасности и обороны.
На следующие несколько недель Украина определила ключевые приоритеты в сфере оборонного сотрудничества. Среди них:
- развитие систем антибаллистической защиты;
- подготовка двусторонних документов по производству и поставке беспилотников;
- реализация инициативы Drone Deal с Европейским Союзом;
- подготовка новых форматов международных встреч и переговоров.
– Готовимся к важным переговорам – без публичных деталей, – подчеркнул украинский лидер.
Отдельным блоком совещания стал гуманитарный трек. По словам президента, Украина продолжает работу над договоренностями по обменам, предварительно согласованным с международными посредниками.
Президент поручил активизировать контакты с партнерами, которые способствуют реализации гуманитарных договоренностей в ближайшей перспективе.
Также готовятся новые решения в поддержку энергетического сектора Украины. В настоящее время идет финализация соответствующих договоренностей и программ помощи.
В Офисе президента отмечают, что все направления – от обороны до энергетики – являются частью комплексной работы по усилению устойчивости государства.
Напомним, 5 мая Зеленский дал поручение Умерову и Игнатову по поводу Drone Deal с ЕС.