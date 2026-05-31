Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 560 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 31 травня

  • особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб;
  • танків – 11 962 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од;
  • артилерійських систем – 42 987 (+57) од;
  • РСЗВ – 1 819 (+6) од;
  • засоби ППО – 1 399 (+1) од;
  • літаків – 436 од;
  • гелікоптерів – 353 од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 519 (+19) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од;
  • крилаті ракети – 4 693 од;
  • кораблі / катери – 33 од;
  • підводні човни – 2 од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од;
  • спеціальна техніка – 4 234 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 558-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

