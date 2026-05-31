Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 31 травня: ЗСУ знищили 1 560 окупантів та 57 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 560 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 31 травня
особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб;
танків – 11 962 (+2) од;
бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од;
артилерійських систем – 42 987 (+57) од;
РСЗВ – 1 819 (+6) од;
засоби ППО – 1 399 (+1) од;
літаків – 436 од;
гелікоптерів – 353 од;
наземні робототехнічні комплекси – 1 519 (+19) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од;
крилаті ракети – 4 693 од;
кораблі / катери – 33 од;
підводні човни – 2 од;
автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од;
спеціальна техніка – 4 234 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 558-му добу.
