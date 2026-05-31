Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 560 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 31 травня

особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб;

танків – 11 962 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од;

артилерійських систем – 42 987 (+57) од;

РСЗВ – 1 819 (+6) од;

засоби ППО – 1 399 (+1) од;

літаків – 436 од;

гелікоптерів – 353 од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 519 (+19) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од;

крилаті ракети – 4 693 од;

кораблі / катери – 33 од;

підводні човни – 2 од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од;

спеціальна техніка – 4 234 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 558-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

