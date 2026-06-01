Бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василию Лозинскому сообщили о подозрении в подстрекательстве должностного лица подотчетного государственного предприятия к злоупотреблению служебным положением.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Подозрение Лозинскому: что известно

В НАБУ и САП не называют имя и фамилию подозреваемого, однако из сообщения можно понять, что речь идет о Василии Лозинском, которого в январе 2023 года разоблачили на получении $400 тыс. взятки.

По данным НАБУ, чиновнику государственного предприятия также сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Отмечается, что летом 2022 года Кабинет министров выделил деньги на закупку оборудования, чтобы обеспечить население альтернативными источниками электроснабжения, тепла и водоснабжения зимой, когда Россия наносила удары по объектам критической инфраструктуры.

Однако чиновник склонил заместителя директора госпредприятия к заключению соглашения на поставку оборудования по цене, превышающей рыночную на 30%, действуя в интересах конкретного поставщика. Он обещал ему должность директора, если тот согласится с его предложением.

Действия бывшего замминистра квалифицировали по ч. 4 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, а действия директора государственного предприятия – по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В январе 2023 года заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского разоблачили на получении $400 тыс. взятки.

Как отмечают в НАБУ, деньги предназначались для обеспечения закупкой оборудования по завышенной стоимости у определенных фирм. Это дело слушают в ВАКС.

