Дело Лозинского: экс-замминистра получил новое подозрение от НАБУ
Бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василию Лозинскому сообщили о подозрении в подстрекательстве должностного лица подотчетного государственного предприятия к злоупотреблению служебным положением.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Подозрение Лозинскому: что известно
В НАБУ и САП не называют имя и фамилию подозреваемого, однако из сообщения можно понять, что речь идет о Василии Лозинском, которого в январе 2023 года разоблачили на получении $400 тыс. взятки.
По данным НАБУ, чиновнику государственного предприятия также сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
Отмечается, что летом 2022 года Кабинет министров выделил деньги на закупку оборудования, чтобы обеспечить население альтернативными источниками электроснабжения, тепла и водоснабжения зимой, когда Россия наносила удары по объектам критической инфраструктуры.
Однако чиновник склонил заместителя директора госпредприятия к заключению соглашения на поставку оборудования по цене, превышающей рыночную на 30%, действуя в интересах конкретного поставщика. Он обещал ему должность директора, если тот согласится с его предложением.
Действия бывшего замминистра квалифицировали по ч. 4 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, а действия директора государственного предприятия – по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
В январе 2023 года заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского разоблачили на получении $400 тыс. взятки.
Как отмечают в НАБУ, деньги предназначались для обеспечения закупкой оборудования по завышенной стоимости у определенных фирм. Это дело слушают в ВАКС.