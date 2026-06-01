Колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василю Лозинському повідомили про підозру в підбурюванні посадовця підзвітного державного підприємства до зловживання службовим становищем.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Підозра Лозинському: що відомо

У НАБУ та САП не називають ім’я та прізвище підозрюваного, проте з повідомлення можна зрозуміти, що йдеться про Василя Лозинського, якого у січні 2023 року викрили на отриманні $400 тис. хабара.

За даними НАБУ, посадовцю державного підприємства також повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Зазначається, що влітку 2022 року Кабінет міністрів виділив гроші на закупівлю обладнання, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами електропостачання, тепла і водопостачання взимку, коли Росія завдавала ударів по об’єктів критичної інфраструктури.

Проте посадоць схилив заступника директора держпідприємства до укладення угоди на поставку обладнання за ціною, що перевищувала ринкову на 30%, діючи в інтересах конкретного постачальника. Він обіцяв йому посаду директора, якщо той погодиться на його пропозицію.

Дії колишнього заступника міністра кваліфікували за ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, а дії директора державного підприємства – за ч. 2 ст. 364 КК України.

У січні 2023 року заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського викрили на отриманні $400 тис. хабара.

Як зазначають у НАБУ, гроші призначалися для забезпечення ним закупівлі обладнання за завищеною вартістю у визначених фірм. Цю справу наразі слухають у ВАКС.

