Украина и ЕС готовят Drone Deal: Зеленский о новом этапе сотрудничества
- Украина и ЕС договорились активизировать Drone Deal – совместный проект в сфере беспилотников и оборонного сотрудничества.
- Инициатива предусматривает развитие совместного производства дронов и укрепления инфраструктуры безопасности.
Украина и Европейский Союз договорились активизировать работу над Drone Deal, что предполагает расширение сотрудничества в области безопасности и развитие совместного производства беспилотников.
Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина и ЕС готовят Drone Deal: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой стороны обсудили европейский пакет поддержки и график первого транша, направленного на совместное производство беспилотников.
Ключевым результатом переговоров стало достижение договоренности об активном движении в направлении Drone Deal между Украиной и Европейским Союзом.
Речь идет о формировании новой модели сотрудничества в сфере безопасности, которая будет включать развитие оборонных технологий и совместное производство дронов.
— Договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом, обсудили детали такого возможного сотрудничества в сфере безопасности, — отметил Зеленский.
По его словам, в настоящее время готовится детальный план дальнейших шагов, который должен обеспечить создание необходимой инфраструктуры безопасности для реализации договоренностей.
Президент также дал поручения руководству сектора безопасности и дипломатической команде. В частности, задачу получили начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также представители Офиса президента.
Ожидается, что новый формат сотрудничества с ЕС может стать одной из ключевых частей усиления оборонных возможностей Украины.
Что известно о Drone Deal
Инициатива Drone Deal рассматривается как долгосрочная модель оборонного сотрудничества Украины с международными партнерами, объединяющая обмен технологиями, совместное производство и экспорт вооружений.
Первым партнером, которому предлагалось такое форматное соглашение, стали Соединенные Штаты Америки.
Ключевая идея заключается во взаимном обмене возможностями: Украина предлагает собственные разработки в сфере противодействия беспилотникам, тогда как партнеры могут предоставить современные системы противовоздушной обороны, в частности для перехвата баллистических целей.
Такой подход рассматривается как способ одновременно усилить оборону и использовать дополнительные ресурсы для производства.
Отдельно Drone Deal предполагает формирование более широкой системы защиты, включающей дроны для отражения массированных атак, средства радиоэлектронной борьбы и компоненты ПВО. Речь идет не только о поставках вооружений, но и о создании совместных технологических решений.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что эта инициатива носит долгосрочный характер и может предусматривать десятилетние партнерские соглашения с рядом стран, а также создание производственных мощностей как в Украине, так и за рубежом.
По его словам, интерес к такой модели уже проявили десятки государств, а сама концепция включает, по меньшей мере, несколько направлений — от совместного производства до экспорта украинских оборонных технологий.
Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины к экспорту украинского оружия. Речь шла, в частности, о дронах, ракетах и боевых технологиях, протестированных в рамках войны с РФ.
Тогда он отмечал, что Киев предлагает партнерам, помогающим Украине, особый формат сотрудничества — Drone Deals.