Украина и Европейский Союз договорились активизировать работу над Drone Deal, что предполагает расширение сотрудничества в области безопасности и развитие совместного производства беспилотников.

Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина и ЕС готовят Drone Deal: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой стороны обсудили европейский пакет поддержки и график первого транша, направленного на совместное производство беспилотников.

Ключевым результатом переговоров стало достижение договоренности об активном движении в направлении Drone Deal между Украиной и Европейским Союзом.

Речь идет о формировании новой модели сотрудничества в сфере безопасности, которая будет включать развитие оборонных технологий и совместное производство дронов.

— Договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом, обсудили детали такого возможного сотрудничества в сфере безопасности, — отметил Зеленский.

По его словам, в настоящее время готовится детальный план дальнейших шагов, который должен обеспечить создание необходимой инфраструктуры безопасности для реализации договоренностей.

Президент также дал поручения руководству сектора безопасности и дипломатической команде. В частности, задачу получили начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также представители Офиса президента.

Ожидается, что новый формат сотрудничества с ЕС может стать одной из ключевых частей усиления оборонных возможностей Украины.

Что известно о Drone Deal

Инициатива Drone Deal рассматривается как долгосрочная модель оборонного сотрудничества Украины с международными партнерами, объединяющая обмен технологиями, совместное производство и экспорт вооружений.

Первым партнером, которому предлагалось такое форматное соглашение, стали Соединенные Штаты Америки.

Ключевая идея заключается во взаимном обмене возможностями: Украина предлагает собственные разработки в сфере противодействия беспилотникам, тогда как партнеры могут предоставить современные системы противовоздушной обороны, в частности для перехвата баллистических целей.

Такой подход рассматривается как способ одновременно усилить оборону и использовать дополнительные ресурсы для производства.

Отдельно Drone Deal предполагает формирование более широкой системы защиты, включающей дроны для отражения массированных атак, средства радиоэлектронной борьбы и компоненты ПВО. Речь идет не только о поставках вооружений, но и о создании совместных технологических решений.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что эта инициатива носит долгосрочный характер и может предусматривать десятилетние партнерские соглашения с рядом стран, а также создание производственных мощностей как в Украине, так и за рубежом.

По его словам, интерес к такой модели уже проявили десятки государств, а сама концепция включает, по меньшей мере, несколько направлений — от совместного производства до экспорта украинских оборонных технологий.

Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины к экспорту украинского оружия. Речь шла, в частности, о дронах, ракетах и ​​боевых технологиях, протестированных в рамках войны с РФ.

Тогда он отмечал, что Киев предлагает партнерам, помогающим Украине, особый формат сотрудничества — Drone Deals.

