В Украине стартовал международный образовательный проект UA NEXT GENERATIONS, объединяющий украинских подростков из более чем 100 стран мира.

UA NEXT GENERATIONS: как стать молодым амбассадором Украины

О старте международного образовательного проекта UA NEXT GENERATIONS для украинских подростков во всем мире объявила Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) совместно с:

Министерством иностранных дел;

Министерством образования и Украины;

Министерством социальной политики, семьи и единства Украины;

Министерство молодежи и спорта Украины.

Участники смогут бесплатно приобщиться к онлайн-занятиям об украинской идентичности, культуре, истории и получить статус Молодой амбасадор Украины.

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Проект направлен на формирование современной украинской идентичности, поддержку связи молодого поколения украинцев с Родиной и объединение украинских подростков в глобальное сообщество.

— Сегодня очень важно сохранить человеческий капитал и укрепить связь молодого поколения украинцев, оказавшихся в разных уголках планеты, с Украиной. Проект UA NEXT GENERATIONS – это мощная, действенная экосистема для взаимодействия и развития молодежи. Мы стремимся, чтобы каждый подросток, независимо от географии проживания, чувствовал себя неотъемлемой частью современной Украины, получал полезные знания, находил единомышленников и уверенно представлял наше государство на международной арене, — заявил заместитель главы Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) Дмитрий Бондаренко.

Отмечается, что UA NEXT GENERATIONS – это:

интерактивные занятия в интересном формате;

темы об украинской идентичности, истории, языке, культуре и достижениях украинцев в мире;

живая коммуникация и новые знакомства со сверстниками из 100+ стран;

формирование глобальной сети молодых украинцев.

Программа разработана для подростков 10-18 лет и их семей.

Она позволяет детям почувствовать принадлежность к Украине независимо от страны проживания, а родителям — поддержать культурную и ценностную связь своих детей с украинским сообществом.

Программа получила положительное заключение для применения от Государственного учреждения Украинский институт развития образования Министерства образования и науки Украины.

По результатам участия каждый участник получит сертификат под названием Молодой амбасадор Украины и присоединится к международной сети молодежных лидеров.

Занятия будут проходить в три потока онлайн с учетом разных часовых поясов.

Зарегистрироваться можно по ссылке, выбрав свой регион проживания:

1-й поток – Европа, Ближний Восток, Африка (занятия будут проходить по субботам с 6 июня по 4 июля 2026 года);

2-й поток – Северная и Южная Америка (занятия будут проходить по субботам с 11 июля по 8 августа 2026 года);

3-й поток – Азиатско-Тихоокеанский регион (занятия будут проходить по субботам с 15 августа по 12 сентября 2026 года).

Организаторы отметили, что хотя участие в проекте UA NEXT GENERATIONS бесплатное, количество мест ограничено.

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