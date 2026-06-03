Стартував міжнародний освітній проєкт UA NEXT GENERATIONS, який об’єднає українських підлітків із-понад 100 країн світу.

UA NEXT GENERATIONS: як стати молодим амбасадором України

Про старт міжнародного освітнього проєкту UA NEXT GENERATIONS для українських підлітків в усьому світі оголосила Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) спільно з:

Міністерством закордонних справ України;

Міністерством освіти і науки України;

Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Міністерством молоді та спорту України.

Учасники проєкту зможуть безкоштовно долучитися до онлайн-занять про українську ідентичність, культуру, історію та отримати статус Молодий амбасадор України.

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Проєкт спрямований на формування сучасної української ідентичності, підтримку зв’язку молодого покоління українців із Батьківщиною та об’єднання українських підлітків у глобальну спільноту.

— Сьогодні надзвичайно важливо зберегти людський капітал та зміцнити зв’язок молодого покоління українців, які опинилися в різних куточках планети, з Україною. Проєкт UA NEXT GENERATIONS — це потужна, дієва екосистема для взаємодії та розвитку молоді. Ми прагнемо, щоб кожен підліток, незалежно від географії проживання, відчував себе невіддільною частиною сучасної України, здобував корисні знання, знаходив однодумців та впевнено представляв нашу державу на міжнародній арені, – заявив заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Дмитро Бондаренко.

Наголошується, що UA NEXT GENERATIONS – це:

інтерактивні заняття у цікавому форматі;

теми про українську ідентичність, історію, мову, культуру та досягнення українців у світі;

жива комунікація та нові знайомства з однолітками з 100+ країн;

формування глобальної мережі молодих українців.

Програма розроблена для підлітків віком 10-18 років та їхніх родин.

Вона дозволяє дітям відчути приналежність до України незалежно від країни проживання, а батькам — підтримати культурний і ціннісний зв’язок своїх дітей з українською спільнотою.

Програма отримала позитивний висновок для застосування від Державної установи Український інститут розвитку освіти Міністерства освіти і науки України.

За результатами участі кожен учасник отримає сертифікат під назвою Молодий амбасадор України та долучиться до міжнародної мережі молодіжних лідерів.

Заняття проходитимуть у три потоки онлайн із урахуванням різних часових поясів.

Зареєструватися можна за посиланнями, обравши свій регіон проживання:

1-й потік – Європа, Близький Схід, Африка (заняття відбуватимуться щосуботи з 6 червня до 4 липня 2026 року);

2-й потік – Північна та Південна Америка (заняття відбуватимуться щосуботи з 11 липня до 8 серпня 2026 року);

3-й потік – Азійсько-Тихоокеанський регіон (заняття відбуватимуться щосуботи з 15 серпня до 12 вересня 2026 року).

Організатори зауважили, що хоча участь у проєкті UA NEXT GENERATIONS безкоштовна, кількість місць – обмежена.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV до Дня молоді писали, якими є найперспективніші спеціальності і професії майбутнього.

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