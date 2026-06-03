Безпека на дорогах безпосередньо залежить від технічного стану транспортних засобів. Саме тому в Україні діє система обов’язкового технічного контролю (ОТК), яка дозволяє перевірити справність автомобілів, автобусів та іншого транспорту, що бере участь у дорожньому русі.

У 2026 році процедура зазнала певних змін, зокрема щодо міжнародних перевезень та отримання спеціальних сертифікатів.

Читайте на Фактах ICTV, кого стосуються вимоги ОТК, як часто потрібно проходити перевірку та які нові правила для водіїв.

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Що перевіряють під час обов’язкового технічного контролю

Обов’язковий технічний контроль передбачає комплексну перевірку транспортного засобу на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та екологічним нормам.

Під час огляду фахівці оцінюють:

справність гальмівної системи;

роботу рульового керування;

стан зовнішніх світлових приладів;

технічний стан шин та коліс;

відповідність нормам світлопропускання скла;

справність газобалонного обладнання, якщо воно встановлене;

інші елементи автомобіля, які впливають на безпеку експлуатації та рівень шкідливих викидів.

Порядок проведення техогляду та перелік перевірок визначаються урядовими нормативними документами.

Нові правила для водіїв з червня: хто зобов’язаний проходити техогляд

За даними МВС, не всі автомобілі в Україні підлягають обов’язковому технічному контролю. Насамперед ця вимога стосується транспорту, який використовується для комерційної діяльності або перевезення великої кількості пасажирів.

Обов’язковий техогляд повинні проходити:

легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку;

вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни;

вантажівки вантажопідйомністю понад 3,5 тонни;

причепи до таких транспортних засобів;

таксі;

автобуси;

спеціалізований транспорт, який перевозить небезпечні вантажі.

Які автомобілі звільнені від проходження ОТК

Для більшості приватних автовласників обов’язковий техогляд залишається необов’язковим.

Не підлягають технічному контролю:

легкові автомобілі, що використовуються виключно для особистих потреб;

причепи та напівпричепи до таких автомобілів;

мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби;

комерційні легкові автомобілі та вантажівки до 3,5 тонни, якщо строк їхньої експлуатації не перевищує двох років;

технічні засоби агропромислового комплексу, визначені законодавством.

Таким чином, власники звичайних легкових автомобілів, які не використовують транспорт для заробітку, наразі не зобов’язані проходити обов’язковий техогляд.

Як часто потрібно проходити технічний контроль

Періодичність проходження ОТК залежить від типу транспортного засобу та сфери його використання.

Для різних категорій транспорту встановлено такі строки:

Один раз на два роки техогляд проходять:

комерційні легкові автомобілі;

вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни;

причепи до них.

Ця вимога поширюється на транспортні засоби, які експлуатуються понад два роки.

Щорічний технічний контроль обов’язковий для:

вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 тонни;

причепів до них;

таксі.

Кожні шість місяців технічний огляд повинні проходити:

автобуси;

спеціалізовані транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі.

Нові правила для водіїв з червня в Україні: що змінилося

У МВС розповіли, що нещодавно набула чинності урядова постанова №558, якою внесено зміни до правил проведення обов’язкового технічного контролю. Нововведення насамперед стосуються транспортних засобів, що працюють у сфері міжнародних вантажних перевезень.

Документом запроваджено:

право акредитованих пунктів технічного контролю проводити додаткові перевірки відповідності міжнародним вимогам;

порядок оформлення та обліку спеціальних сертифікатів ЄКМТ (Європейської конференції міністрів транспорту);

нову систему класифікації технічних недоліків транспортних засобів відповідно до європейських стандартів;

оновлені вимоги до оцінки технічного стану транспортних засобів, які беруть участь у міжнародних перевезеннях.

Що таке сертифікат ЄКМТ і кому він потрібен

ЄКМТ — це сертифікат придатності транспортного засобу до експлуатації, який підтверджує його відповідність міжнародним вимогам для здійснення перевезень за багатосторонніми квотами Міжнародного транспортного форуму.

Фактично документ підтверджує, що транспортний засіб відповідає встановленим технічним та екологічним стандартам для роботи на міжнародних маршрутах.

Для проходження додаткової перевірки власник або уповноважена особа повинні надати:

реєстраційні документи на транспортний засіб;

копію сертифіката виробника ЄКМТ.

Якщо транспорт успішно проходить усі перевірки, водію або власнику видають ЄКМТ-сертифікат придатності до експлуатації.

Документ оформлюється українською мовою та додатково однією з міжнародних мов — англійською, німецькою або французькою. Термін його дії становить 12 місяців.

Нові вимоги до фото- та відеофіксації техогляду

Окрему увагу законодавство приділяє якості фото- та відеофіксації під час проходження технічного контролю.

Матеріали повинні бути:

чіткими та добре освітленими;

без редагування чи внесення змін у графічних редакторах;

такими, що дозволяють ідентифікувати марку, колір та номерний знак транспортного засобу.

Крім того, автомобіль має займати не менше 70% площі фотографії.

На кожному знімку автоматично повинна відображатися дата проведення технічного контролю, яка має збігатися з датою оформлення протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху в Україні продовжує розширюватися. За словами представників патрульної поліції, цей інструмент вже став одним із ключових елементів контролю безпеки на дорогах та профілактики аварій із тяжкими наслідками.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, станом на 1 червня 2026 року в країні працює 376 приладів контролю автоматичної фіксації порушень ПДР.

Вони встановлені у місцях підвищеної аварійності, охоплюють 32 міста України та 18 областей. Водночас система не працює на територіях, де тривають бойові дії.

За останній рік система суттєво розширилася:

упродовж 2025 року до мережі додали 40 нових приладів контролю;

ще 37 комплексів було встановлено вже цьогоріч;

у Львові два комплекси отримали додатковий функціонал — тепер вони фіксують не лише перевищення швидкості, а й порушення правил руху та зупинки на смузі для громадського транспорту.

Посилення контролю за ПДР з червня: які порушення фіксують камери

Функціонал системи автофіксації охоплює основні порушення, які найчастіше спричиняють ДТП:

перевищення швидкості на понад 20 км/год;

порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутного транспорту.

Саме перевищення швидкості залишається однією з головних причин аварій із тяжкими наслідками.

Отже, нові правила для водіїв з червня 2026 року передовсім стосуються власників комерційного транспорту.

Обов’язковий технічний контроль в Україні залишається обов’язковим насамперед для таксі, автобусів та вантажних автомобілів. Водночас приватні легкові автомобілі, які використовуються для особистих потреб, від проходження ОТК звільнені.

Також почали діяти нові правила для перевізників, які працюють на міжнародних маршрутах. Вони передбачають додаткові перевірки транспортних засобів та отримання сертифікатів ЄКМТ, що підтверджують відповідність автомобіля європейським технічним вимогам.

Це має сприяти підвищенню безпеки перевезень та гармонізації українських стандартів із нормами Європейського Союзу.

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