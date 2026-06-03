Це був вибір солдатів: Сибіга про скандал із назвою підрозділу ССО імені Героїв УПА
- Сибіга закликав Польщу не загострювати суперечку навколо підрозділу імені Героїв УПА.
- Україна наголосила на важливості історичного діалогу без політизації.
Історичні питання між Україною та Польщею мають обговорювати фахівці, водночас обидві країни повинні зосередитися на протидії спільній загрозі з боку Росії.
Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.
Сибіга про відносини між Україною та Польщею
Останні майже два роки Київ і Варшава поступово відновлювали конструктивний діалог щодо складних історичних питань. Серед результатів цього процесу Сибіга назвав розблокування пошуків та ексгумацій, проведення перепоховань жертв із дотриманням християнських традицій, а також відновлення роботи Конгресу істориків.
Глава МЗС наголосив, що обговорення складних сторінок спільної історії вдалося перевести у площину змістовної, науково об’єктивної дебатної дискусії — на основі не політичних гасел, а роботи з архівними документами, першоджерельними матеріалами та науковими дослідженнями.
Це, переконаний Андрій Сибіга, відкрило шлях до діалогу на складні та чутливі теми та нарешті дозволило почути одне одного.
— Це підхід абсолютно правильний, заснований на взаємній повазі, визнанні та чесності. Його не можна підважувати чи накручувати спіраль ненависті, — заявив Сибіга.
Міністр зазначив, що сьогодні особливо важливо не допустити посилення напруги, оскільки Україна, Польща та вся Європа продовжують стикатися зі спільною загрозою з боку Росії.
— Не можна забувати, що боротьба між нами приведе нас на край прірви. Ми мусимо це усвідомити, знизити рівень емоцій, залишити нашу спільну історію спеціалістам-історикам і разом зосередитися на тому, що найважливіше: протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки та охороні вільного майбутнього наших народів, — переконаний Андрій Сибіга.
Окремо глава української дипломатії прокоментував критику через присвоєння підрозділу ССО почесного найменування імені Героїв УПА. Він наголосив, що це було рішення самих українських військових.
— Назва підрозділу була вибором наших солдатів. Наші захисники заслуговують на безумовну повагу. Саме вони сьогодні ціною власного здоров’я, а часто й життя утримують лінію фронту і захищають усю Європу від російської загрози. Вони платять за це найвищу ціну.
Я точно знаю, що наші солдати не мали навіть у найменшому ступені антипольських намірів. Ішлося про увічнення тих, хто багато років тому також боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій, — заявив міністр.
Сибіга також подякував Польщі за підтримку України під час повномасштабної війни та наголосив, що Київ готовий обговорювати навіть найскладніші питання у дусі відкритості та взаєморозуміння.
— Закликаємо до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки й благополучного майбутнього наших держав, — підсумував він.
Реакція Польщі на найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава веде непублічні переговори з українською стороною щодо ситуації.
За його словами, у Польщі вважають таке рішення помилкою та очікують, що Україна врахує польську історичну чутливість та “знайде спосіб її виправити”.
Президент Польщі Кароль Навроцький також критично висловився щодо присвоєння підрозділу найменування імені Героїв УПА та заявив, що це рішення може бути використане російською пропагандою.
Крім того, він пропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив колишній лідер країни Анджей Дуда.
Сам Анджей Дуда, коментуючи дискусію навколо цієї теми, заявив, що нагородження Володимира Зеленського орденом Білого Орла відбувалося “в інших умовах”, які зараз змінилися.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що цього тижня говоритиме зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим, зокрема, щодо присвоєння військовому підрозділу ССО імені Героїв УПА. Водночас він вважає, що намір Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла “не матиме результату”.
Косіняк-Камиш хотів би, щоб президент Навроцький розсудливо поставився до цього питання, хоч і “рішуче засуджує рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу імені Героїв УПА”. На його переконання, “треба зробити все, щоб це рішення було змінено”.
Водночас речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що Київ не уникає складних історичних тем та продовжує співпрацю з польською стороною у питаннях історичної пам’яті. Він також зазначив, що від суперечок між Україною та Польщею виграє лише Росія.
Нагадаємо, що напруга між Україною та Польщею виникла після того, як 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій Північ Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування імені Героїв УПА.
Указ пояснювався відновленням історичних традицій українського війська та відзначенням підрозділу за виконання бойових завдань.
Після цього низка польських політиків та представників Інституту національної пам’яті Польщі виступили з критикою рішення.