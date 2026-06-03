Історичні питання між Україною та Польщею мають обговорювати фахівці, водночас обидві країни повинні зосередитися на протидії спільній загрозі з боку Росії.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

Сибіга про відносини між Україною та Польщею

Останні майже два роки Київ і Варшава поступово відновлювали конструктивний діалог щодо складних історичних питань. Серед результатів цього процесу Сибіга назвав розблокування пошуків та ексгумацій, проведення перепоховань жертв із дотриманням християнських традицій, а також відновлення роботи Конгресу істориків.

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Глава МЗС наголосив, що обговорення складних сторінок спільної історії вдалося перевести у площину змістовної, науково об’єктивної дебатної дискусії — на основі не політичних гасел, а роботи з архівними документами, першоджерельними матеріалами та науковими дослідженнями.

Це, переконаний Андрій Сибіга, відкрило шлях до діалогу на складні та чутливі теми та нарешті дозволило почути одне одного.

— Це підхід абсолютно правильний, заснований на взаємній повазі, визнанні та чесності. Його не можна підважувати чи накручувати спіраль ненависті, — заявив Сибіга.

Міністр зазначив, що сьогодні особливо важливо не допустити посилення напруги, оскільки Україна, Польща та вся Європа продовжують стикатися зі спільною загрозою з боку Росії.

— Не можна забувати, що боротьба між нами приведе нас на край прірви. Ми мусимо це усвідомити, знизити рівень емоцій, залишити нашу спільну історію спеціалістам-історикам і разом зосередитися на тому, що найважливіше: протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки та охороні вільного майбутнього наших народів, — переконаний Андрій Сибіга.

Окремо глава української дипломатії прокоментував критику через присвоєння підрозділу ССО почесного найменування імені Героїв УПА. Він наголосив, що це було рішення самих українських військових.