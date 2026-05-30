Министерство иностранных дел Украины прокомментировало негативную реакцию польских политиков и чиновников на решение президента Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций Север почетное наименование имени Героев УПА.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Реакция МИД Украины на заявления Польши

По словам Георгия Тихого, в Украине видят резкую реакцию части польских политиков на решение о наименовании подразделения Сил специальных операций.

В то же время в МИД напомнили, что в течение последних полутора лет Киев и Варшава прилагали значительные усилия для урегулирования сложных исторических вопросов.

В частности, был возобновлен процесс поисков и эксгумаций, а также возобновлена работа Конгресса историков.

— Дискуссия о прошлом должна быть профессиональной и базироваться на достоверных источниках. Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва, — отметил Тихий.

Он подчеркнул, что украинские военные, которые инициировали присвоение почетного наименования подразделения, не имели целью оскорбить польский народ.

По словам представителя МИД, для военнослужащих борьба УПА символизирует прежде всего противостояние имперской политике Москвы.

В МИД призвали не допустить новых споров

Тихий напомнил, что в истории Украины и Польши были как трагические, так и героические страницы.

В качестве примера он привел Грубешовскую операцию, 80-ю годовщину которой отмечали недавно. Тогда украинские повстанцы и польские партизаны совместно атаковали подразделения НКВД.

В то же время спикер признал, что во время Второй мировой войны имели место преступления против гражданского населения, которые совершали представители различных формирований.

В МИД подчеркнули, что Украина не избегает диалога по сложным страницам прошлого и продолжает сотрудничество с польской стороной в вопросах исторической памяти.

— Не можем позволить ссорам из-за прошлого подорвать наше сопротивление общему врагу сейчас, когда Украина при поддержке Польши сдерживает российскую агрессию, — подчеркнул Тихий.

Напомним, что спор возник после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций Север Сил специальных операций ВСУ почетного наименования имени Героев УПА.

После этого решения ряд польских политиков, историков и представителей Института национальной памяти Польши выступили с критикой указа.

В частности, негативно отреагировали президент Польши Кароль Навроцкий и бывший президент Лех Валенса.

Источник : Суспільне

