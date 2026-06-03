Україна завдає справедливих ударів у відповідь на атаки Росії та має намір посилювати масштаб таких дій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у середу, 3 червня.

Україна завдає справедливі удари по РФ – Зеленський

– Чесно кажучи, я не слідкую, у мене немає програмки, куди Путін їде, в який день. Ми відповідаємо на удари по Україні. Я вважаю, що це справедливі удари. Була добу назад масована атака, ми відповіли їм відповідно, – сказав Зеленський на спільному брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

Глава держави наголосив, що Україна завдає ударів лише по нафтопереробних підприємствах або військових об’єктах.

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Він зауважив, що Росія має усвідомлювати наслідки своїх дій: якщо окупанти продовжуватимуть застосовувати проти України ракети та безпілотники, українська сторона відповідатиме симетрично.

– І питання в часі, коли ми зможемо збільшити масовість наших відповідей, – резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що Сили оборони України завдали ударів по Петербурзькому нафтовому терміналу, військових об’єктах на Кронштадтській базі та підприємству в Тамбовській області РФ.

– Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього об’єкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі, – зазначив президент.

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