Відключення світла 4 червня: в Укренерго повідомили, чи діятимуть графіки
В Україні у четвер, 4 червня, обмеження електроспоживання не плануються.
Про це Укренерго повідомляє у Telegram.
Чи вимикатимуть світло в Україні 4 червня
– Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження не планується, – ідеться у повідомленні.
У компанії закликають споживачів користування потужними електроприладами перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Укренерго повідомили, що є тенденція до зростання споживання електроенергії в Україні.
У компанії зазначили, що 3 червня станом на 09:30 споживання електроенергії було на 10% вищим, ніж в цей же час попереднього дня.
Причина змін – хмарна погода майже на всій території України.
Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.
В Укренерго просили раціонально споживати електроенергію.