В Україні у четвер, 4 червня, обмеження електроспоживання не плануються.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

Чи вимикатимуть світло в Україні 4 червня

– Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження не планується, – ідеться у повідомленні.

У компанії закликають споживачів користування потужними електроприладами перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в Укренерго повідомили, що є тенденція до зростання споживання електроенергії в Україні.

У компанії зазначили, що 3 червня станом на 09:30 споживання електроенергії було на 10% вищим, ніж в цей же час попереднього дня.

Причина змін – хмарна погода майже на всій території України.

Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

В Укренерго просили раціонально споживати електроенергію.

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