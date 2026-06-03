В индустриальном парке Западноукраинский промышленный хаб в селе Остров на Тернопольщине возводят агроперерабатывающий завод.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Строительство нового завода на Тернопольщине: что известно

По словам Кисилевского, речь идет о создании комбикормового завода с элеваторным комплексом мощностью 400 тыс. тонн комбикормов в год. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

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Сейчас на объекте продолжаются земельные работы.

Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 1,5 млрд грн.

Для ввоза оборудования нового завода его инвестор, компания Агропродсервис, планирует воспользоваться предусмотренной законодательством для участников индустриальных парков нулевой ставкой пошлины и НДС.

Кроме того, Западноукраинский промышленный хаб готовит заявку на государственное софинансирование развития инфраструктуры индустриальных парков.

В частности, для работы нового предприятия планируется привлечь финансирование для подведения еще 10 МВт дополнительной электрической мощности.

По словам Кисилевского, новый комбикормовый завод и элеваторный комплекс будут расположены на площади 5 га.

Это часть нового участка, который был включен в индустриальный парк после того, как в нем закончились свободные места.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года территорию площадь индустриального парка Западноукраинский промышленный хаб официально расширили более чем впятеро — с 10,6 га до 55 га.

Как сообщал заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, предыдущий участок индустриального парка полностью заполнен производственными объектами — там уже построено и введено в эксплуатацию 71 тыс. кв. м промышленных помещений.

Напомним, что индустриальные парки — часть политики развития украинских производителей Зроблено в Україні. Она направлена ​​на создание благоприятных условий для производства инвестиций и несырьевого экспорта.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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