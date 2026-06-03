В индустриальном парке на Тернопольщине возводят агроперерабатывающий завод — Кисилевский
В индустриальном парке Западноукраинский промышленный хаб в селе Остров на Тернопольщине возводят агроперерабатывающий завод.
Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
Строительство нового завода на Тернопольщине: что известно
По словам Кисилевского, речь идет о создании комбикормового завода с элеваторным комплексом мощностью 400 тыс. тонн комбикормов в год. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
Сейчас на объекте продолжаются земельные работы.
Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 1,5 млрд грн.
Для ввоза оборудования нового завода его инвестор, компания Агропродсервис, планирует воспользоваться предусмотренной законодательством для участников индустриальных парков нулевой ставкой пошлины и НДС.
Кроме того, Западноукраинский промышленный хаб готовит заявку на государственное софинансирование развития инфраструктуры индустриальных парков.
В частности, для работы нового предприятия планируется привлечь финансирование для подведения еще 10 МВт дополнительной электрической мощности.
По словам Кисилевского, новый комбикормовый завод и элеваторный комплекс будут расположены на площади 5 га.
Это часть нового участка, который был включен в индустриальный парк после того, как в нем закончились свободные места.
Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года территорию площадь индустриального парка Западноукраинский промышленный хаб официально расширили более чем впятеро — с 10,6 га до 55 га.
Как сообщал заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, предыдущий участок индустриального парка полностью заполнен производственными объектами — там уже построено и введено в эксплуатацию 71 тыс. кв. м промышленных помещений.
Напомним, что индустриальные парки — часть политики развития украинских производителей Зроблено в Україні. Она направлена на создание благоприятных условий для производства инвестиций и несырьевого экспорта.
Фото: Дмитрий Кисилевский