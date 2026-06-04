За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 215 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение дня агрессор нанес два ракетных удара (выпустив две ракеты) и 48 авиационных ударов, сбросив на украинскую землю 149 управляемых авиабомб.

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Кроме того, для атак по нашим позициям и мирным городам и селам захватчики привлекли 6 218 дронов-камикадзе и осуществили 4 689 обстрелов из различных видов вооружения.

Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 562-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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