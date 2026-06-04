Минулої доби на фронті зафіксовано 215 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом дня агресор завдав двох ракетних ударів (випустивши дві ракети) та 48 авіаційних ударів, скинувши на українську землю 149 керованих авіабомб.

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Крім того, для атак по наших позиціях та мирних містах і селах загарбники залучили 6 218 дронів-камікадзе й здійснили 4 689 обстрілів з різних видів озброєння.

Карта бойових дій в Україні на 4 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 562-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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