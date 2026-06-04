Сили безпілотних систем ЗСУ уразили прикордонний сторожовий корабель класу Світляк у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

Удар по кораблю класу Світляк у Криму

За інформацією СБС, у ніч на 4 червня українські воїни завдали ударів по прикордонному сторожовому кораблю класу Світляк проєкту 10410 поблизу населеного пункту Юркине у тимчасово окупованому Криму (акваторія Азовського моря).

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Як зазначили у Силах безпілотних систем, корабель призначений для контролю, захисту портів та суден, створення тактичного рубежу протиповітряної та протичовнової оборони. Його довжина – 49,5 м.

Корабель має на озброєнні 16 комплектів ПЗРК Ігла, артилерійську установку АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати, стверджують у СБС ЗСУ.

Екіпаж корабля становить близько 28 осіб, автономність – 10 діб (2,2 тис. миль).

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Крім корабля, Сили безпілотних систему уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, систему навігації, цистерни, локомотиви та трансформатори.

Зокрема, українські воїни завдали ударів ппо ЗРГК Панцир-С1 у населеному пункті Стрілкове Херсонської області.

Також уражено радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у Саках, локомотиви у Владиславівці та Роздольному в окупованому Криму.

Як додали у СБС, уражено трансформатори у Булавинському та Вуглегірську, а також цистерни з пально-мастильними матеріалами у Маківці Донецької області.

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