Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підготувало перший драфт законопроєкту Про альтернативну службу для умов воєнного часу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Альтернативна служба в умовах воєнного часу: що відомо

Єленський пояснив, що нині в Україні вже існує закон Про альтернативну службу, однак його ухвалили ще у 1991 році для мирного часу та проходження строкової служби.

Зараз дивляться

За його словами, у нинішніх умовах цей механізм фактично не працює, оскільки строкова служба не проводиться, а країна перебуває в умовах повномасштабної війни.

Водночас, за словами голови ДЕСС, існує категорія громадян, які через релігійні або інші переконання не можуть використовувати зброю, але готові виконувати свої обов’язки перед державою.

– У нас є люди, які не можуть брати до рук зброю, але готові служити і виконувати свій обов’язок перед державою. Для таких людей, безумовно, має бути передбачена альтернативна служба, – заявив Єленський.

Він навів як приклад представників релігійних громад, зокрема Свідків Єгови, які традиційно відмовляються від військової служби зі зброєю.

Як може працювати альтернативна служба

За словами Єленського, під час підготовки законопроєкту вивчали міжнародний досвід та практику Європейського суду з прав людини.

Одне з ключових питань — механізм перевірки права людини на альтернативну службу.

Голова ДЕСС зазначив, що міжнародна практика допускає можливість перевіряти глибину та щирість переконань людини, щоб уникнути зловживань.

Очікується, що після ухвалення закону порядок такої перевірки визначатиме Кабінет міністрів.

За попередньою концепцією, до комісій можуть входити психологи, управлінці, релігієзнавці та представники церков.

Також обговорюється модель, за якої альтернативна служба залишатиметься повноцінною державною службою зі встановленими строками проходження.

Єленський повідомив, що альтернативна служба потенційно може тривати довше, ніж стандартна військова служба.

Крім цього, розглядається варіант, за якого після завершення воєнного стану люди, які проходили альтернативну службу, певний час братимуть участь у відновленні країни.

Водночас це створює додаткові організаційні виклики — фінансові, соціальні та логістичні.

Окремо під час інтерв’ю Єленського запитали, чи матиме майбутній закон зворотну дію — тобто чи зможуть люди перевестися зі звичайної служби на альтернативну.

Голова ДЕСС не виключив такої можливості.

Водночас він наголосив, що рішення, ймовірно, ухвалюватимуть індивідуально після оцінки кожного конкретного випадку.

– Треба збалансувати право на альтернативну службу з унеможливленням зловживання цим правом, – зазначив він.

Єленський вважає, що ухвалення законопроєкту буде непростим. За його словами, попереду ще міжвідомче погодження, громадське обговорення та парламентський розгляд.

Водночас він наголосив, що хоча документ стосуватиметься відносно невеликої кількості людей, саме ставлення до меншості часто є показником стану прав людини в державі.

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