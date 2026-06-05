У травні 2026 року українська протиповітряна оборона збільшила ефективність перехоплення російських безпілотників і ракет, попри зростання інтенсивності атак.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Яка ефективність ППО у травні

Минулого місяця під час масованих атак російські війська застосували 8 351 засіб повітряного нападу, йдеться у зведеннях Повітряних сил ЗСУ. Варто зазначити, що у квітні було менше – близько 6,7 тис.

Зараз дивляться

У Міноборони стверджують, що інтенсивність російських атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях. Протягом травня українська ППО перехопила 7 588 дронів і ракет. Серед них:

безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас – зафіксували запуск 8 150, перехопили – 7 476, відсоток перехоплення – 91,73%;

крилатих і балістичних ракет – зафіксували запуск 211, перехопили 112, відсоток перехоплення – понад 53%.

Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів становить 90,75%, стверджують у Міністерстві оборони України.

У МО підрахували, що протягом травня сили протиповітряні оборони знищили:

2 надскладні для збиття аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал;

50 крилатих ракет Х-101;

10 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

11 крилатих ракет Калібр;

14 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

24 крилаті ракети Іскандер-К.

Найбільш масовані атаки у травні

Як розповіли у Міноборони, у ніч на 13 травня російські війська здійснили масовану атаку, яка тривала понад 30 годин, намагаючись кількома хвилями ударів перевантажити українську систему ППО.

Тоді РФ застосувала 1 567 дронів та 56 ракет різних типів. Відсоток збиття безпілотників становив 93%, ракет – 72%. ППО довелося працювати безперервно та використовувати короткі паузи для перезаряджання техніки.

Також масштабною була атака в ніч на 24 травня, коли РФ застосувала велику кількість засобів повітряного нападу з різними параметрами польоту, які летіли майже водночас у кілька хвиль.

У ту ніч РФ запустила по Україні 600 дронів, 30 балістичних ракет, Кинджали та Циркони, які теж заходять на ціль за балістичною траєкторією, понад 50 крилатих ракет. Також РФ застосувала дві балістичні ракети Орєшнік.

– Попри складність атаки, українські захисники неба перехопили 91% дронів та більш ніж половину від загальної кількості ракет, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони стверджують, що в умовах рекордних навантажень необхідні ракети, здатні збивати балістику. Там додали, що Україна розраховує на підтримку партнерів у закупівлі ракет PAC-3 до систем ППО Patriot.

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