Володимир Зеленський прокоментував відповідь Володимира Путіна на відкритий лист, який президент України написав 4 червня.

За словами глави держави, Росія знову обирає війну.

Зеленський про відповідь Путіна на пропозицію миру

 – На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну, – наголосив президент у вечірньому зверненні у п’ятницю, 5 червня.

На думку Зеленського, відповідь Володимира Путіна “багатьох у світі розчарувала”, оскільки “він не хоче нічого змінювати”.

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Президент України зауважив, що російський диктатор не хоче визнавати, що “війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші”.

– Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру, – зазначив Зеленський.

Відкритий лист Зеленського: відповідь Путіна

Президент РФ Володимир Путін прочитав 5 червня лист Володимира Зеленського.

Серед іншого він заявив, що зараз не бачить сенсу в зустрічі із президентом України.

– Поки не бачу сенсу, – заявив він під час міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, ввечері 4 червня в Офісі президента України оприлюднили відкрите звернення Володимира Зеленського до глави Кремля.

У листі Володимир Зеленський запропонував провести особисту зустріч на території третьої держави.

Президент України зазначив, що ключовою метою таких перемовин має бути напрацювання реальних механізмів для встановлення довготривалого миру.

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