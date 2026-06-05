Він не хоче закінчувати війну: Зеленський про відповідь Путіна на лист
- Володимир Зеленський заявив, що відповідь Путіна на пропозицію мирних переговорів свідчить про його небажання завершувати війну.
- Президент України закликав посилити тиск на Росію.
Володимир Зеленський прокоментував відповідь Володимира Путіна на відкритий лист, який президент України написав 4 червня.
За словами глави держави, Росія знову обирає війну.
Зеленський про відповідь Путіна на пропозицію миру
– На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну, – наголосив президент у вечірньому зверненні у п’ятницю, 5 червня.
На думку Зеленського, відповідь Володимира Путіна “багатьох у світі розчарувала”, оскільки “він не хоче нічого змінювати”.
Президент України зауважив, що російський диктатор не хоче визнавати, що “війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші”.
– Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру, – зазначив Зеленський.
Відкритий лист Зеленського: відповідь Путіна
Президент РФ Володимир Путін прочитав 5 червня лист Володимира Зеленського.
Серед іншого він заявив, що зараз не бачить сенсу в зустрічі із президентом України.
– Поки не бачу сенсу, – заявив він під час міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, ввечері 4 червня в Офісі президента України оприлюднили відкрите звернення Володимира Зеленського до глави Кремля.
У листі Володимир Зеленський запропонував провести особисту зустріч на території третьої держави.
Президент України зазначив, що ключовою метою таких перемовин має бути напрацювання реальних механізмів для встановлення довготривалого миру.