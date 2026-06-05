Президент РФ Владимир Путин во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы Кремля, с письмом он ознакомился утром 5 июня. Диктатор обратил внимание на несколько моментов в обращении.

Путин прочитал письмо Зеленского

В частности, его реакцию вызвало упоминание президентом Украины его возраста.

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— Конечно, о возрасте должны думать все, но мне кажется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые старше меня. Главное — это не возраст, это, безусловно, важно, но главное — дееспособность и работоспособность, — добавил он.

Глава Кремля также заявил, что Украина якобы хотела бы видеть гарантами возможных мирных договоренностей только европейские страны, а не Соединенные Штаты.

По его словам, около трех недель назад одного из представителей российских бизнес-кругов, с которым у него нет тесных контактов, якобы пригласили в Киев.

Тот посетил украинскую столицу и провел встречу с президентом Зеленским.

— Вернулся, я с ним встретился… Господин Зеленский просил о встрече. Я ответил, что никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее переливать, я знаю, я проходил это… Мы всю ночь Минские соглашения формулировали, а потом выяснилось, что устами первых лиц Франции и Германии было заявлено, что это была просто пустая история, — считает он.

Путин заявил, что не видит смысла в такой встрече. По его мнению, она нужна лишь Украине для того, чтобы остановить “наступление” РФ.

Также диктатор назвал письмо Зеленского таким, что содержит “элементы хамства”.

— Это что, создание условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. Поэтому нужно обращаться не к авторам этого письма… а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения… Работайте, братья, — сказал он.

Что известно об открытом письме Зеленского Путину

Напомним, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского с предложением провести личную встречу для обсуждения путей достижения мира.

Вечером 4 июня Офис президента Украины опубликовал открытое письмо Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину.

В обращении глава государства предложил провести личную встречу на территории третьей страны.

По словам Зеленского, главной целью таких переговоров должен стать поиск путей достижения длительного мира.

Президент также заявил о готовности Украины объявить прекращение огня на период проведения переговоров.

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