Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 380 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 564-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,372 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 6 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб;
  • танків – 11 983 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од;
  • артилерійських систем – 43 397 (+82) од;
  • РСЗВ – 1 837 (+5) од;
  • засобів ППО – 1 405 (+1) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од;
  • крилатих ракет – 4 733 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 33 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358) од;
  • спеціальної техніки – 4 253 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 564-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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