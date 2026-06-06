Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 6 червня: ліквідовано ще 1 380 окупантів та 2 046 БпЛА
Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 380 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 1 564-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,372 млн осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 6 червня 2026 року
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особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб;
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танків – 11 983 (+3) од;
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бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од;
-
артилерійських систем – 43 397 (+82) од;
-
РСЗВ – 1 837 (+5) од;
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засобів ППО – 1 405 (+1) од;
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літаків – 436 (+0) од;
-
гелікоптерів – 353 (+0) од;
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наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од;
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БпЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од;
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крилатих ракет – 4 733 (+0) од;
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кораблів/катерів – 33 (+0) од;
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підводних човнів – 2 (+0) од;
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автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358) од;
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спеціальної техніки – 4 253 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 564-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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