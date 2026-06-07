Минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, впродовж 6 червня ворог завдав 93 авіаційних удари, скинувши 269 керованих авіабомб.

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Також загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 7 червня 2026

Ситуація в Україні на 7 червня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках 7 червня відбулося чотири бойових зіткнення, під час яких ворог здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку захисники зупинили три ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби ЗСУ зупинили вісім спроб окупантів просунутися у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку наші військові зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 46 штурмових дій агресора в районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного.

На Олександрівському напрямку противник десять разів здійснив атаки у районах Вороного, Олександрограда, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак росіян поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рибного, Прилук, Різдвянки, Верхньої Терси, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби сталося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зазначається, що росіяни завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ворожба, Пигарівка та Вільна Слобода Сумської області.

Втрати ворога на 6 червня 2026 року

особового складу – близько 1 373 620 (+1350) осіб;

танків – 11 989 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 24 700 (+4) одиниць;

артилерійських систем – 43 479 (+82) одиниць;

РСЗВ / MLRS – 1 844 (+7) одиниць;

засоби ППО – 1 407 (+2) одиниць;

літаків – 436 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 353 (+0) одиниць;

наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245) одиниць;

крилаті ракети – 4 733 (+0) одиниць;

кораблі/катери – 33 (+0) одиниць;

підводні човни / submarines – 2 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) одиниць;

спеціальна техніка – 4 257 (+4) одиниць;

Водночас за минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу противника, дві артилерійські системи та вісім ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 565-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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