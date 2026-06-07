У ніч проти 7 червня 2026 року внаслідок влучання російського дрона пролунав вибух у будівлі приймання контейнерів на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), повідомили в компанії Енергоатом.

Атака РФ на ЦСВЯП: що відомо

Атака росіян на ЦСВЯП у Чорнобильській зоні сталася о 2:10. Вибух на майданчику Централізованого сховища призвів до пожежі площею 40 кв. м.

На щастя, відпрацьоване ядерне паливо у будівлі на момент вибуху в ЦСВЯП не зберігалося.

Зараз дивляться

Наразі пожежу локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає.

За даними Енергоатома, радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

– Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей, – наголосили в Енергоатомі.

Компанія зауважила, що продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.

Які наслідки вибуху на ЦСВЯП

У Генштабі повідомили, що вибух на ЦСВЯП стався поблизу населеного пункту Буряківка Київської області. Там наголосили, що відстань до ЧАЕС становила близько 15 км.

– Зазначений об’єкт призначений для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з реакторів типу ВВЕР українських атомних електростанцій, – пояснили у відомстві.

Ліквідація пожежі на ЦСВЯП тривала близько години, на місці виявили залишки дрона Шахед. Наразі радіаційний фон у межах норми, однак рятувальники та всі залучені служби продовжують моніторинг обстановки та виконують завдання за призначенням.

– Цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням системної політики Російської Федерації, спрямованої на створення ризиків для об’єктів атомної енергетики України та всієї Європи, – вважають у Генштабі.

Там нагадали, що протягом повномасштабної агресії російські війська неодноразово здійснювали прокладання маршрутів польоту крилатих ракет і ударних безпілотників безпосередньо над ядерними об’єктами України.

Такі дії створюють неприйнятні ризики виникнення радіаційних аварій із наслідками, що можуть виходити далеко за межі України.

Збройні Сили України зазначили, що відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці, створені внаслідок російської агресії, повністю покладається на Російську Федерацію.

Україна закликала міжнародну спільноту надати належну оцінку цим злочинним діям та посилити тиск на державу-агресора з метою недопущення ядерної катастрофи в центрі Європи.

Нагадаємо, майже через 39 років після аварії на Чорнобильській атомній електростанції Росія завдала удару по об’єкту ядерної інфраструктури.

У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив у захисний саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Атака сталася близько першої години ночі, за кілька годин до початку Мюнхенської безпекової конференції.

Внаслідок удару російського БпЛА були пошкоджені зовнішня та внутрішня оболонки Нового безпечного конфайнменту. За даними представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), діаметр пробоїни сягнув близько шести метрів.

Також пошкоджень зазнали окремі елементи обладнання та електричні кабелі. Через займання легкозаймистих матеріалів в обшивці даху на об’єкті тривалий час зберігалося тління.

Ліквідація наслідків атаки на укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС тривала 490 годин і завершилася 7 березня.

Напередодні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи генеральний прокурор України Руслан Кравченко в коментарі агентству Reuters повідомив, що Україна зафіксувала вже 35 прольотів російських ракет Х-47М Кинджал поблизу Чорнобильської або Хмельницької атомних електростанцій.

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