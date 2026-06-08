У Львові триває поетапне відновлення гарячого водопостачання після проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Частину будинків підключають раніше від запланованих термінів — роботи завершують у міру усунення виявлених дефектів.

Коли буде гаряча вода у Львові та які райони вже підключили, читайте в нашому матеріалі.

Коли у Львові відновлять гарячу воду

Про перебіг відновлення водопостачання у Львові повідомили у міській раді. Гідравлічні випробування у Львові стартували 11 травня і спочатку мали тривати до 17 червня. Однак відновлення подачі гарячої води відбувається швидше, оскільки частину пошкоджень вдається ліквідовувати оперативно.

Зараз дивляться

Як уточнили у Львівтеплоенерго, перші результати стали помітні вже в середині травня. Зокрема, 18 травня гаряче водопостачання відновили для 108 будинків у Личаківському районі.

21 травня послугу повернули до 49 будинків у Шевченківському районі. А 22 травня — до 9 будинків Сихівського району, хоча за графіком вони мали отримати воду лише після завершення випробувань у червні.

Йдеться про будинки на вулицях Білоцерківська, Раковського, Орлина, Радість, Вигін, Липова Алея та Зелена. У підприємстві пояснюють, що підключення здійснюється поступово — після перевірки та усунення локальних дефектів мереж.

Станом на початок червня у місті вже відновлено подачу гарячої води до сотень будинків у різних районах. 5 червня повідомлялося про понад 230 будинків із відновленою послугою, а також про додаткові підключення у Франківському районі. Зокрема, у цей період гарячу воду повернули ще до 10 будинків на вулиці Володимира Великого.

6 червня у Львівтеплоенерго заявили, що Шевченківський район повністю відновив отримання гарячої води — роботи там завершили раніше від графіка. У міській раді підкреслюють, що це стало можливим завдяки швидшому усуненню пошкоджень після гідравлічних випробувань.

Коли на Сихові буде гаряча вода

Водночас у частині міста роботи ще тривають. Зокрема, поступово відновлюють подачу гарячої води у Личаківському, Залізничному, частково Галицькому, Франківському та Сихівському районах.

Паралельно комунальники продовжують ліквідацію дефектів, виявлених під час перевірки магістральних тепломереж, які живляться від ТЕЦ-1 та ТЦ Північна.

Скільки триматимуть відключення гарячої води у Львові, залежатиме від результатів гідравлічних випробувань. У Львівтеплоенерго також зазначають, що гідравлічні випробування в різних районах проводяться поетапно, а окремі ділянки мережі Залізничного району планують перевіряти вже з середини червня.

Таким чином, у Львові поступово відновлюється гаряче водопостачання після гідравліки, і більшість районів уже частково або повністю отримують послугу раніше запланованих термінів.

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