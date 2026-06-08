6 червня 2026 року відбулося офіційне відкриття унікального міжнародного проєкту для молодих українців UA NEXT GENERATIONS.

Головна місія ініціативи — об’єднати українську молодь, яка розсіяна по всьому світу через війну, та допомогти їй зберегти живий зв’язок із Батьківщиною, відчути силу власної національної ідентичності й довести, що бути українцем — це круто.

Організатором проєкту виступає Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE), яка вже 20 років поспіль активно розвиває людський капітал України.

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Проєкт реалізується у партнерстві з Міністерством закордонних справ України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, а також Міністерством молоді та спорту України.

Навчальний курс триватиме 15 тижнів у відповідності до часових поясів (по 5 тижнів на кожен регіональний потік) і складатиметься з 5 комплексних інтерактивних занять, що проходитимуть щосуботи:

Історія України — від сучасного до минулого. Українська мова — код нації. Молодь — як амбасадори України у світі. Відомі постаті — про українців, які змінили світ. Українська діаспора — збереження національної ідентичності та драйвер розвитку людського капіталу України.

Навчальна програма курсу офіційно рекомендована Методичною радою ДУ Український інститут розвитку освіти (УІРО) Міносвіти.

Очікується, що за підсумками реалізації всіх трьох потоків навчання проєкт увійде до Національної Книги Рекордів, як наймасштабніший проєкт для українців за кордоном.

Ключові тези виступів почесних гостей та партнерів

Під час урочистого відкриття перед українською молоддю виступили представники Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) і профільних міністерств підкресливши стратегічну важливість проєкту:

Дмитро Бондаренко, Заступник Голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE):

— Людський капітал — це найдорожчий скарб нашої країни, де б ви зараз не перебували. Наша мета — через цей проєкт створити глобальне та дієве ком’юніті молодих лідерів українських громад у понад 100 країнах світу. Ви володієте унікальним міжнародним досвідом, який у майбутньому стане фундаментом для розбудови та відновлення України.

З презентацією виступу можна ознайомитися за посиланням.

Уляна Токарєва, Заступниця Міністра молоді та спорту України:

— Ми вдячні Асоціації інноваційної та цифрової освіти, що зібрали таку велику спільноту молодих українців з великою метою — утвердження національної ідентичності. Кожен молодий українець за кордоном є носієм нашої культури та цінностей, і саме на них покладається місія майбутньої інтеграції України у глобальний світ.

Оксана Дука, Заступниця директора Департаменту світового українства МЗС України:

— Міністерство закордонних справ України розглядає молоду діаспору як майбутніх народних дипломатів. Я закликаю учасників активно презентувати Україну у своїх країнах проживання, руйнувати міфи та доносити правду про нашу державу, використовуючи знання, які ви отримаєте на цьому курсі.

Оксана Сірик, Заступниця Департаменту політики з питань збереження зв’язку з українцями за кордоном Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України:

— З Асоціацією інноваційної та цифрової освіти ми працюємо давно та плідно. Для нашого міністерства дуже важливо щоб кожна українська дитина, незалежно від країни перебування, відчувала живий зв’язок з Україною, свою приналежність до нашої держави. Особливо важливим є те, що ця програма допомагає українській молоді впевнено почуватися у новому середовищі, гідно представляючи Україну.

Альона Горупаха, Начальник відділу позашкільної роботи директорату шкільної освіти МОН України:

— Підтримка української молоді за кордоном є одним з основних пріоритетів діяльності Міністерства освіти і науки України. Такі проєкти, як UA NEXT GENERATIONS не тільки допомагають ефективно долати освітні втрати та підтримувати українську мову та культуру серед дітей, які наразі навчаються в іноземних школах, а також формувати мережі взаємодії молодих українців, що сприятиме збереженню людського капіталу України.

Одразу після офіційної частини відбулося перше лекційне заняття на тему: Історія України – від сучасного до минулого. Спікером виступив кандидат наук, магістр історії та міжнародних відносин Юрій Копинець.

Друга частина заняття відбулася у формати гейміфікованих та інтерактивних квізів. Молодь з усього світу змагалася у знаннях історичних фактів за допомогою онлайн-вікторини, демонструючи високу залученість та чудові результати.

Перше заняття можна подивитися за посиланням.

Раніше ми писали, що проєкт спрямований на підтримку зв’язку молодих українців за кордоном із Батьківщиною та формування сучасної української ідентичності.

Учасники безкоштовно долучаються до онлайн-занять, де вивчають історію, культуру, мову та досягнення України, а також спілкуються з однолітками з різних країн світу.

За підсумками участі підлітки отримають сертифікат Молодий амбасадор України та стануть частиною міжнародної молодіжної спільноти.

Програма розрахована на дітей віком 10–18 років і проходитиме онлайн у трьох регіональних потоках із урахуванням часових поясів.

Участь безкоштовна, однак кількість місць обмежена.

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