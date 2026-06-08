У травні внаслідок активних дій Сил оборони співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже 100 кв. км на користь України. Загалом з початку року звільнено понад 600 кв. км української землі.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками щомісячної підсумкової наради.

Сирський про ситуацію на фронті в Україні

За словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Росія намагається просувати на Сході та Півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла.

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Як розповів головнокомандувач ЗСУ, найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Протягом місяця Сили оборони завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах РФ. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тис. цілей.

За підрахунками командування СБС ЗСУ, знешкоджено понад 30,5 тис. російських військових, а засоби Front та Middle продовжують системно знищувати штаби та арсенали РФ.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ, засобами Deep Strike протягом місяця уражено 111 об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на російську армію.

Згідно з підрахунками, прямі та непрямі економічні збитки, завдані Росії внаслідок операцій Deep Strike у травні, становлять близько $1,058 млрд.

За його словами, вперше в межах єдиного задуму вдалося реалізувати серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та області.

Крім цього, важливу роботу виконали сили протиповітряної оборони. У травні вони знищили понад 59 тис. повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів Росії.

Водночас Україна все ще потребує додаткових сучасних систем ППО та ракет до них, стверджує головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що Військово-морські сили ЗСУ протягом травня для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в зоні бойових дій провели близько 1,5 тис. заходів, щоб забезпечити прохід 633 суден до портів Великої Одеси та річки Дунай.

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