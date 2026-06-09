Країни формату E3 підтримують посилення захисту України від балістичних загроз.

Також сторони обговорили нові санкції проти Росії та додаткове фінансування української армії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

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Зеленський про антибалістичний захист

Президент окреслив три ключові напрями підтримки, які обговорювалися з європейськими партнерами.

По-перше, йдеться про посилення захисту України від балістичних загроз. За словами президента, країни E3 допоможуть Україні з антибалістикою. Також він висловив сподівання, що разом із Великою Британією вдасться розробити європейську антибалістичну систему.

По-друге, сторони погодили необхідність посилення санкційного тиску на Росію.

— На зустрічі E3 всі погодилися, що нам треба посилити санкції проти Росії, — зазначив президент України.

По-третє, Зеленський заявив про необхідність переходу української армії на контрактну систему. За його словами, військова служба пов’язана з високими ризиками, тому військові мають отримувати гідне фінансове забезпечення.

Президент наголосив, що для цього Україні потрібне додаткове фінансування, та висловив сподівання на підтримку міжнародних партнерів.

Напередодні Володимир Зеленський провів зустріч у форматі Е3 – Україна з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами президента, сторони обговорили ситуацію на фронті, посилення української оборони та активізацію дипломатичних зусиль.

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