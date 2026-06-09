В Одесской области Национальный мультипредметный тест длился 13 часов из-за затяжной воздушной тревоги. Все это время дети были вынуждены находиться в укрытиях. Верховная Рада пригласила главу Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко для объяснений относительно хода НМТ.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Почему в Одесской области НМТ длился 13 часов

– Случилось то, о чем я говорил. Воздушная тревога в Одесской области фактически сорвала нормальное проведение НМТ. Дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов, – рассказал Лубинец.

По его словам, в представительство омбудсмена в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров.

Сейчас смотрят

Лубинец рассказал, что помещение, где проводили НМТ, оказалось фактически не готовым к условиям военного положения и регулярным воздушным тревогам. Он отметил, что из-за постоянных остановок НМТ длилось с 09:00 до 22:00, то есть более 13 часов.

По словам участников, для них не обеспечили даже базовые условия, в частности, доступ к воде и питанию. Связаться с родителями смогли лишь отдельные дети, которым стало плохо.

Как отметил Лубинец, дети-сироты фактически остались полностью без поддержки во время многочасового пребывания в центре тестирования. Уже позже, благодаря личной инициативе учителей и родителей, детям удалось обеспечить доступ к питьевой воде и пище.

Омбудсмен рассказал, что дети заявляют о критическом истощении, потере концентрации и невозможности нормально выполнять задачи. Последние блоки выполнялись в состоянии крайней усталости.

– Это подвергает сомнению объективность результатов, равенство условий для всех участников и справедливость оценивания. По имеющейся информации, участникам предложили дополнительную сессию НМТ – без четких дат и гарантий, что ситуация не повторится, – говорится в заявлении.

По мнению омбудсмена, это неприемлемый провал системы проведения НМТ в условиях военного положения, не обеспечивающий безопасность, базовые условия или равные возможности и фактически нарушающий права детей.

Лубинец утверждает, что организация НМТ требует немедленного реагирования МОН и пересмотра процедур тестирования.

Рада пригласила главу УЦОКО для объяснений

Верховная Рада пригласила главу Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко для объяснений по ходу НМТ. Это поддержали 239 парламентариев.

Народный депутат Роман Грищук заявил, что сейчас выпускники сталкиваются с рядом сложностей из-за российской агрессии.

Поэтому он предложил пригласить Вакуленко, чтобы узнать, что произошло в Одессе, где дети писали НМТ 13 часов и предлагали ли им после 2,5 часов тревоги сдать тестирование на дополнительной сессии.

Грищук добавил, что от главы УЦОКО ожидают информации об общем течении НМТ и ее позиции по математике как обязательному предмету тестирования.

В комментарии Суспільне директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак заявил, что более 800 участников НМТ завершали сдачу экзамена после 19:00 из-за длительных воздушных тревог.

По его словам, решение продлить тестирование они принимали добровольно, чтобы не переносить его на дополнительную сессию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.