В Одеській області Національний мультипредметний тест тривав 13 годин через затяжну повітряну тривогу. Весь цей час діти були змушені перебувати в укриттях. Верховна Рада запросила очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко для пояснень щодо перебігу НМТ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Чому в Одеській області НМТ тривав 13 годин

– Сталося те, про що я говорив. Повітряна тривога на Одещині фактично зірвала нормальне проведення НМТ. Діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин, – розповів Лубінець.

За його словами, до представництва омбудсмена в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів.

Зараз дивляться

Лубінець розповів, що приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Він зазначив, що через постійні зупинки НМТ тривало з 09:00 до 22:00, тобто понад 13 годин.

За словами учасників, для них не забезпечили навіть базових умов, зокрема, доступу до води та харчування. Зв’язатися із батьками змогли лише окремі діти, яким стало зле.

Як зазначив Лубінець, діти-сироти фактично залишилися повністю без будь-якої підтримки під час багатогодинного перебування в центрі тестування. Вже пізніше завдяки особистій ініціативі вчителів та батьків дітям вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі.

Омбудсмен розповів, що діти заявляють про критичне виснаження, втрату концентрації та неможливість нормально виконувати завдання. Останні блоки виконувалися в стані крайньої втоми.

– Це ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і справедливість оцінювання. За наявною інформацією, учасникам запропонували додаткову сесію НМТ – без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться, – йдеться у заяві.

На думку омбудсмена, це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує безпеки, базових умов або рівних можливостей та фактично порушує права дітей.

Лубінець стверджує, що така організація НМТ вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур тестування.

Рада запросила очільницю УЦОЯО для пояснень

Верховна Рада запросила очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко для пояснень щодо перебігу НМТ. Це підтримали 239 парламентарів.

Народний депутат Роман Грищук заявив, що зараз випускники стикаються з низкою труднощів через російську агресію.

Тому він запропонував запросити Вакуленко, щоб дізнатися, що відбулося в Одесі, де діти складали НМТ 13 годин та чи пропонували їм після 2,5 годин тривоги скласти тестування на додатковій сесії.

Грищук додав, що від очільниці УЦОЯО очікують інформації про загальний перебіг НМТ та її позиції щодо математики як обов’язкового предмета тестування.

У коментарі Суспільному директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак заявив, що понад 800 учасників НМТ завершували складання іспиту після 19:00 через тривалі повітряні тривоги.

За його словами, рішення продовжити тестування вони ухвалювали добровільно, щоб не переносити його на додаткову сесію.

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