Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером затронул вопрос передачи Украине средств, полученных от продажи футбольного клуба Челси российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Зеленский предложил использовать деньги Абрамовича от продажи ФК Челси на защиту неба

По словам главы государства, эти деньги могли бы быть направлены, в частности, на усиление украинской противовоздушной обороны.

В интервью британской газете The Guardian Зеленский рассказал, что обсуждал со Стармером дальнейшую долю 2,4 млрд фунтов стерлингов, вырученных от продажи клуба. Британское правительство планирует использовать эти средства для гуманитарной помощи Украине.

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— Премьер-министр сказал мне, что прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды говорят об этом. Это сложный момент, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что эти средства могли бы помочь Украине закупить дополнительные средства противоракетной обороны в США.

– Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Это справедливо между нами. Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги? – сказал он.

Президент также сообщил, что во время переговоров со Стармером и другими союзниками призвал усилить поддержку Украины по защите неба от российских атак. Отдельно он затронул вопрос финансирования профессиональной контрактной службы в украинской армии.

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность дальнейших инвестиций союзников в собственную оборону. По его словам, Украина готова делиться с партнерами технологическим и военным опытом, полученным во время войны.

– Этот опыт не имеет цены. Дело не в деньгах, а в жизни людей. Мы поделимся этой бесценной информацией и опытом с нашими союзниками, – отметил президент.

Напомним, что в мае 2022 года российский олигарх Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб Челси. Стоимость сделки составит около €4,9 млрд (4,25 млрд фунтов).

В декабре 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился направить 2,5 млрд фунтов, вырученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба Челси, на гуманитарную помощь Украине.

Юридическая команда Романа Абрамовича заявила правительству Великобритании: средства, вырученные от продажи Челси в 2022 году, “полностью” принадлежат бизнесмену. По данным The Athletic, Абрамович готов оспаривать любые попытки конфискации этих денег.

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