Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером порушив питання передання Україні коштів, отриманих від продажу футбольного клубу Челсі російським бізнесменом Романом Абрамовичем.

Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича від продажу ФК Челсі на захист неба

За словами глави держави, ці гроші могли б бути спрямовані, зокрема, на посилення української протиповітряної оборони.

В інтерв’ю британській газеті The Guardian Зеленський розповів, що обговорював зі Стармером подальшу долю 2,4 млрд фунтів стерлінгів, виручених від продажу клубу. Британський уряд планує використати ці кошти для гуманітарної допомоги Україні.

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– Прем’єр-міністр сказав мені, що докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди говорять про це. Це складний момент, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що ці кошти могли б допомогти Україні закупити додаткові засоби протиракетної оборони у США.

– Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Це справедливо між нами. Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші? — сказав він.

Президент також повідомив, що під час переговорів зі Стармером та іншими союзниками закликав посилити підтримку України для захисту неба від російських атак. Окремо він порушив питання фінансування професійної контрактної служби в українській армії.

Крім того, Зеленський підкреслив важливість подальших інвестицій союзників у власну оборону. За його словами, Україна готова ділитися з партнерами технологічним і військовим досвідом, здобутим під час війни.

– Цей досвід не має ціни. Річ не в грошах, а в життях людей. Ми поділимося цією безцінною інформацією та досвідом з нашими союзниками, — зазначив президент.

Нагадаємо, що у травні 2022 року російський олігарх Роман Абрамович продав лондонський футбольний клуб Челсі. Вартість угоди становила приблизно €4,9 млрд (4,25 млрд фунтів).

У грудні 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпорядився спрямувати 2,5 млрд фунтів, виручених від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу Челсі, на гуманітарну допомогу Україні.

Юридична команда Романа Абрамовича заявила уряду Великої Британії: кошти, отримані від продажу Челсі у 2022 році, “повністю” належать бізнесмену. За даними The Athletic, Абрамович готовий оскаржувати будь-які спроби конфіскації цих грошей.

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