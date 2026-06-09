Украинские пограничники во время патрулирования обнаружили тело неизвестного мужчины в труднодоступной горной местности вблизи государственной границы с Румынией.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники обнаружили тело мужчины вблизи границы с Румынией: что известно

По информации ГПСУ, тело мужчины нашел пограничный наряд во время патрулирования украинско-румынского участка государственной границы.

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Погибшего обнаружили в труднодоступной горной местности примерно в 3,5 км от государственной границы.

После этого на место происшествия вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства его смерти.

В Госпогранслужбе призвали граждан не подвергать себя опасности и воздержаться от передвижения в труднодоступных приграничных районах.

Там отметили, что горная местность, особенно при неблагоприятных погодных условиях, представляет угрозу для жизни и здоровья.

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