В горах возле границы с Румынией нашли тело погибшего мужчины
- Пограничники обнаружили тело мужчины вблизи границы с Румынией.
- Погибшего нашли в 3,5 км от государственной границы.
Украинские пограничники во время патрулирования обнаружили тело неизвестного мужчины в труднодоступной горной местности вблизи государственной границы с Румынией.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Пограничники обнаружили тело мужчины вблизи границы с Румынией: что известно
По информации ГПСУ, тело мужчины нашел пограничный наряд во время патрулирования украинско-румынского участка государственной границы.
Погибшего обнаружили в труднодоступной горной местности примерно в 3,5 км от государственной границы.
После этого на место происшествия вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства его смерти.
В Госпогранслужбе призвали граждан не подвергать себя опасности и воздержаться от передвижения в труднодоступных приграничных районах.
Там отметили, что горная местность, особенно при неблагоприятных погодных условиях, представляет угрозу для жизни и здоровья.