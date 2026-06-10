Как заказать выписку из сведений результатов НМТ и когда это можно сделать
Сдача НМТ (национального мультипредметного теста) началась 20 мая и продлится до 25 июня.
В 2026 году предусмотрено две сессии тестирования:
- основная — с 20 мая по 25 июня;
- дополнительная — с 17 по 24 июля.
УЦОКО, после проведения сессий НМТ, передает данные в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования, — Ред.). Затем участники тестирования получают результаты, переведенные в шкалу от 100 до 200 баллов, в личном кабинете абитуриента. Именно они используются для подачи документов в учреждения высшего образования.
Для поступления в иностранные высшие учебные заведения абитуриентам необходимо будет заказать выписку из ведомостей результатов. Этот документ официально подтверждает результаты НМТ.
Когда можно заказать выписку из сведений результатов НМТ и как это сделать в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Когда можно заказать выписку из сведений результатов НМТ: дата
Выписка из сведений результатов НМТ — официальный документ, который содержит подтвержденные баллы участника тестирования. Он используется при поступлении в иностранные учреждения высшего образования.
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщил, что заказать выписку из сведений результатов НМТ можно будет с 3 июля 2026 года, то есть после официального объявления результатов.
Выписка должна содержать подпись директора УЦОКО и печать учреждения, что обеспечивает его подлинность.
Как заказать выписку из сведений результатов НМТ
Подать запрос и получить выписку из сведений результатов НМТ можно после объявления результатов основной сессии НМТ-2026 (то есть после 3 июля).
Для этого необходимо зайти на сайт УЦОКО и воспользоваться Сервисом формирования запроса для получения информации из сведений результатов.
Выписка готовится в течение 5 рабочих дней с момента подачи запроса.
Выдача оригинала документа осуществляется в пределах Украины несколькими способами:
- можно забрать лично по адресу: город Киев, улица Владимира Винниченко, 5;
- с помощью Укрпочты (за счет УЦОКО);
- с помощью перевозчика Новая почта (при условии заказа платной курьерской услуги).
Услуга бесплатная.