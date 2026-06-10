Сдача НМТ (национального мультипредметного теста) началась 20 мая и продлится до 25 июня.

В 2026 году предусмотрено две сессии тестирования:

основная — с 20 мая по 25 июня;

дополнительная — с 17 по 24 июля.

УЦОКО, после проведения сессий НМТ, передает данные в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования, — Ред.). Затем участники тестирования получают результаты, переведенные в шкалу от 100 до 200 баллов, в личном кабинете абитуриента. Именно они используются для подачи документов в учреждения высшего образования.

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Для поступления в иностранные высшие учебные заведения абитуриентам необходимо будет заказать выписку из ведомостей результатов. Этот документ официально подтверждает результаты НМТ.

Когда можно заказать выписку из сведений результатов НМТ и как это сделать в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда можно заказать выписку из сведений результатов НМТ: дата

Выписка из сведений результатов НМТ — официальный документ, который содержит подтвержденные баллы участника тестирования. Он используется при поступлении в иностранные учреждения высшего образования.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщил, что заказать выписку из сведений результатов НМТ можно будет с 3 июля 2026 года, то есть после официального объявления результатов.

Выписка должна содержать подпись директора УЦОКО и печать учреждения, что обеспечивает его подлинность.

Как заказать выписку из сведений результатов НМТ

Подать запрос и получить выписку из сведений результатов НМТ можно после объявления результатов основной сессии НМТ-2026 (то есть после 3 июля).

Для этого необходимо зайти на сайт УЦОКО и воспользоваться Сервисом формирования запроса для получения информации из сведений результатов.

Выписка готовится в течение 5 рабочих дней с момента подачи запроса.

Выдача оригинала документа осуществляется в пределах Украины несколькими способами:

можно забрать лично по адресу: город Киев, улица Владимира Винниченко, 5;

с помощью Укрпочты (за счет УЦОКО);

с помощью перевозчика Новая почта (при условии заказа платной курьерской услуги).

Услуга бесплатная.

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