Складання НМТ (національного мультипредметного тесту) розпочалося 20 травня й триватиме до 25 червня.

У 2026 році передбачено дві сесії тестування:

основна — з 20 травня до 25 червня;

додаткова — з 17 до 24 липня.

УЦОЯО, після проведення сесій НМТ, передає дані до ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти, — Ред.). Потім учасники тестування отримують результати, переведені в шкалу від 100 до 200 балів, в особистому кабінеті вступника. Саме вони використовуються для подання документів до закладів вищої освіти.

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Для вступу до іноземних закладів вищої освіти абітурієнтам необхідно буде замовити витяг з відомостей результатів. Цей документ підтверджує результати НМТ.

Коли можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ та як це зробити у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ: дата

Витяг з відомостей результатів НМТ — офіційний документ, який містить підтверджені бали учасника тестування. Він використовується під час вступу до іноземних ЗВО.

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив, що замовити витяг з відомостей результатів НМТ можна буде з 3 липня 2026 року, тобто після офіційного оголошення результатів.

Витяг має містити підпис директора УЦОЯО та печатку установи, що забезпечує його автентичність.

Як замовити витяг з відомостей результатів НМТ

Подати запит та отримати витяг з відомостей результатів НМТ можна після оголошення результатів основної сесії НМТ-2026 (тобто після 3 липня).

Для цього необхідно зайти на сайт УЦОЯО й скористатися Сервісом формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів.

Витяг готується упродовж 5 робочих днів із моменту подання запиту.

Видача оригіналу документа здійснюється в межах України декількома способами:

можна забрати особисто за адресою: місто Київ, вулиця Володимира Винниченка, 5;

за допомогою Укрпошти (коштом УЦОЯО);

за допомогою перевізника Нова пошта (за умови замовлення платної кур’єрської послуги).

Послуга безкоштовна.

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