Результатом визита президента Владимира Зеленского в Таллинн стали решения с рядом союзников по противовоздушной обороне, сообщили в МИД Украины.

МИД об итогах визита Зеленского в Таллинн

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн в переговорах с рядом союзников были согласованы новые решения по усилению украинской противовоздушной обороны, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве.

Тихий подчеркнул, что вопрос ПВО и ПРО остается для Украины приоритетом номер один. По его словам, министр иностранных дел Андрей Сибига во время всех переговоров продвигает решение президента и работает над поиском необходимых ресурсов.

Сейчас смотрят

— Более того, я могу вам тоже приоткрыть немножко занавес, что во время нынешних визитов президента в Таллинн во время переговоров с рядом союзников тоже был достигнут ряд новых решений по противовоздушной обороне, — отметил он.

По словам Тихого, сейчас ключевая задача украинской дипломатии – обеспечить реализацию уже согласованных решений. Он сообщил, что Украине удалось найти дополнительные средства для усиления ПВО как системы, так и ракеты-перехватчики.

В то же время часть этих средств нуждается в финансировании, поэтому Украина активно работает над привлечением необходимых ресурсов. Как отметил глава МИД, часть средств уже удалось найти.

– Когда финализуем, то надеюсь, что будет возможность быстро доставить эти средства… в Украину, – заявили в МИД.

Отдельно Тихий сообщил, что украинская сторона нашла ряд ракет-перехватчиков, срок годности которых истекает через некоторое время, и которые потенциально могут быть переданы Украине.

– Ведем активные переговоры для того, чтобы их получить, – сказал он.

На вопрос, идет ли речь о ракетах PAC-3 или PAC-2, глава не стал уточнять детали, однако ответил: “И то, и то, и еще что-то”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.