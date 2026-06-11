Державна програма підтримки культури Тисячовесна стане щорічною та сприятиме розвитку якісного українського контенту, який зможе протидіяти російській пропаганді.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час презентації перших результатів державної ініціативи Тисячовесна.

Зеленський про програму Тисячовесна

– Це перша державна програма для культури такого формату і такого масштабу. Важливо підкреслити: це не разова акція. Я впевнений, ця програма має існувати щороку. Я впевнений, за п’ять-десять років культура має отримати імпульс і створити масив топового українського контенту, проти якого буде безсильна будь-яка ворожа машина пропаганди, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що на участь у конкурсі подали понад 2 600 заявок у сферах кінематографа, документалістики, музики, візуального та перформативного мистецтва.

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Він також поінформував, що оцінювання проєктів здійснюватимуть понад 150 експертів – відомих і авторитетних представників галузі.

Визначення переможців відбуватиметься за участю семи конкурсних комісій.

– Завдяки цій програмі сьогодні є всі можливості, аби створювати саме те, що дуже потрібно нашому суспільству саме зараз. Більше свого кіно, своїх документальних фільмів, більше своєї анімації, музики, проукраїнського контенту в соцмережах, де реально йде війна з російською пропагандою.

Глава держави наголосив, що запит на такий контент під час війни є надзвичайно високим.

На його переконання, українці в складні часи шукають підтримку та натхнення саме у власній культурі.

– Черги на українські унікальні виставки, наші концерти, повні зали на українських фільмах, в театрах – це доказ тому, – зазначив президент.

Зеленський додав, що протягом останніх років українська культура демонструє вміння поєднувати високе мистецтво із широкою аудиторією та доводить, що масовий контент може містити важливі сенси й цінності.

За його словами, саме таким повинен бути контент, який створюватиметься в межах програми Тисячовесна, – здатним конкурувати за увагу мільйонів українців, протистояти ворожим наративам і об’єднувати суспільство.

Нагадаємо, цього року в Україні розпочинається реалізація першої повноформатної програми підтримки національної культури Тисячовесна.

Щороку на створення українського культурного продукту гарантовано виділятимуть мільярди гривень.

Програма охоплює сім ключових напрямів – від кіновиробництва, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж.

Остаточні результати відбору будуть представлені у п’ятницю, 12 червня.

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