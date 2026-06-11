В июне жители Киева начали получать счета за отопление за январь. При этом некоторые киевляне сообщают в соцсетях, что уже оплачивали этот период.

Такие комментарии появились под публикацией коммунального предприятия Киевтеплоэнерго, где отметили, что для 99% киевлян начисления за услуги теплоснабжения за январь 2026 года были уменьшены в среднем на 40% с учетом продолжительности отсутствия услуги и качественных показателей теплоносителя.

Речь идет о более чем миллионе квартир.

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Киевляне получили счета за отопление за январь

— Автоматический перерасчет выполнили согласно алгоритму, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 683, которое вступило в силу в мае 2026 года. Он учитывает периоды отсутствия услуги и несоответствие теплоносителя качественным параметрам. Общая скидка для потребителей составила более 720 млн грн, или в среднем почти 40%, — заявил во время брифинга в пресс-центре Киевинформ директор СПП Энергосбыт коммунального предприятия Киевтеплоэнерго Константин Лопатин.

По его словам, прошлый отопительный сезон был очень сложным, потому что Киев пережил наибольшее количество массированных ракетных и дроновых атак на объекты критической инфраструктуры.

Из-за этого системы теплоснабжения получили значительные повреждения и работали в экстренных условиях.

В январе город пережил четыре мощных обстрела, в результате которых были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры. Дополнительные трудности создали и погодные условия.

Январь 2026 года стал самым холодным за последние 16 лет. Среднесуточная температура воздуха составляла 7,6 ºС.

— Теплосети испытали негативное влияние и из-за перепадов температур. За январь в условиях аномальных холодов специалисты Киевтеплоэнерго устранили 1 200 повреждений, — рассказал Лопатин.

По его словам, из-за обстрелов возникали перебои с теплоснабжением, а также фиксировались случаи, когда параметры теплоносителя не соответствовали нормативам.

Именно поэтому в феврале не проводили начисления за услуги централизованного отопления и поставки тепловой энергии за январь 2026 года, поскольку на тот момент не был определен правовой механизм для автоматического индивидуального перерасчета.

— В мае Кабмин постановлением №683 утвердил алгоритм автоматического перерасчета за отопление для теплоснабжающих предприятий с применением соответствующих коэффициентов. Начисления за январь мы выполнили сразу после принятия постановления, в межотопительный период, когда платежная нагрузка меньше, — объяснил директор предприятия.

Он добавил, что перерасчет осуществили для всех потребителей, в домах которых временно отсутствовало отопление или его параметры не соответствовали установленным нормативам.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что в январе украинцам не начислили 36 млн грн за коммунальные услуги из-за вражеских атак.

Наибольшая доля этой суммы пришлась на услуги теплоснабжения. В Киеве в январе плата за централизованное теплоснабжение вообще не начислялась.

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