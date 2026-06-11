У червні жителі Києва почали отримувати рахунки за опалення за січень. При цьому деякі кияни повідомляють у соцмережах, що вже сплачували за цей період.

Такі коментарі з’явилися під публікацією комунального підприємства Київтеплоенерго, де зазначили, що для 99% киян нарахування за послуги теплопостачання за січень 2026 року були зменшені в середньому на 40% з урахуванням тривалості відсутності послуги та якісних показників теплоносія. Мова йде про понад мільйон квартир.

Кияни отримали рахунки на опалення за січень

– Автоматичний перерахунок виконали згідно з алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 683, яка набула чинності в травні 2026 року. Він враховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія якісним параметрам. Загальна знижка для споживачів склала понад 720 млн. грн або в середньому майже 40%, – заявив під час брифінгу в прес-центрі Київінформ директор СПП Енергозбут комунального підприємства Київтеплоенерго Костянтин Лопатін.

За його словами, минулий опалювальний сезон був найскладнішим, адже Київ пережив найбільшу кількість масованих ракетних та дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури.

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Через це системи теплопостачання зазнали значних пошкоджень і працювали в екстрених умовах.

У січні місто пережило чотири потужні обстріли, внаслідок яких було зафіксовано численні пошкодження інфраструктури. Додаткові труднощі створили й погодні умови.

Січень 2026 року став найхолоднішим за останні 16 років. Середньодобова температура повітря становила 7,6 ºС.

– Тепломережі зазнали негативного впливу і через перепади температур. За січень в умовах аномальних холодів фахівці Київтеплоенерго усунули 1200 пошкоджень, – розповів Лопатін.

За його словами, через обстріли виникали перебої з теплопостачанням, а також фіксувалися випадки, коли параметри теплоносія не відповідали нормативам.

Саме тому в лютому не проводили нарахування за послуги централізованого опалення та постачання теплової енергії за січень 2026 року, оскільки на той момент не було визначено правового механізму для автоматичного індивідуального перерахунку.

– У травні Кабмін постановою №683 затвердив алгоритм автоматичного перерахунку за опалення для теплопостачальних підприємств із застосуванням відповідних коефіцієнтів. Нарахування за січень ми виконали відразу після ухвалення постанови, у міжопалювальний період, коли платіжне навантаження менше, – пояснив директор підприємства.

Він додав, що перерахунок здійснили для всіх споживачів, у будинках яких тимчасово було відсутнє опалення або його параметри не відповідали встановленим нормативам.

Раніше прем’єр-міністрека Юлія Свириденко повідомляла, що у січні українцям не нарахували 36 млн грн за комунальні послуги через ворожі атаки.

Найбільша частка цієї суми припала на послуги теплопостачання. У Києві в січні плата за централізоване теплопостачання взагалі не нараховувалася.

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