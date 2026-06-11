СБУ задержала агента ФСБ, изготовившего 12 кг взрывчатки для терактов в Харькове.

Подготовка терактов в Харькове: СБУ задержала агента ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала подготовку новой серии терактов в Харькове. В рамках спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, который, по данным следствия, готовил взрывы в прифронтовом городе.

Как установили правоохранители, фигурант получил от российской спецслужбы задание изготовить два самодельных взрывных устройства. Для этого он должен подготовить 12 кг взрывчатого вещества и оборудовать устройства мобильными телефонами для дистанционного приведения в действие.

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После изготовления взрывчатки злоумышленник планировал заложить ее в центральной части Харькова и отчитаться куратору из ФСБ. По замыслу россиян, взрывы должны были произойти в час пик — во время скопления гражданских на улицах города.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы врага и задержали агента на горячем в июне 2026 года в съемной квартире. В момент задержания он находился на видеосвязи с представителем российской спецслужбы, который инструктировал по изготовлению взрывных устройств.

По материалам дела, задание ФСБ выполнял безработный житель Кировоградщины, которого россияне завербовали после того, как он искал “легкие заработки” в Telegram-каналах. После вербовки его отправили в Харьков, где он арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления самодельных бомб.

Во время обысков у задержанного изъяли более 12 кг взрывчатых веществ, компонентов СВУ, а также мобильные телефоны, которые он использовал для конспирации во время контактов с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

После завершения инициированных СБУ экспертиз действия задержанного могут быть дополнительно квалифицированы по статьям, касающимся незаконного изготовления и обращения со взрывчатыми веществами.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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