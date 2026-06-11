Взрывы должны были прозвучать в час пик: в Харькове на подготовке терактов разоблачили агента ФСБ
- СБУ предотвратила серию терактов в Харькове и задержала агента ФСБ, который готовил взрывы в центральной части города.
- По данным следствия, фигурант должен был изготовить два самодельных взрывных устройства с более чем 12 кг взрывчатки и подорвать их дистанционно.
- Подозреваемого задержали в арендованной квартире во время видеосвязи с куратором ФСБ, сейчас он находится под стражей без права залога.
СБУ задержала агента ФСБ, изготовившего 12 кг взрывчатки для терактов в Харькове.
Подготовка терактов в Харькове: СБУ задержала агента ФСБ
Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала подготовку новой серии терактов в Харькове. В рамках спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, который, по данным следствия, готовил взрывы в прифронтовом городе.
Как установили правоохранители, фигурант получил от российской спецслужбы задание изготовить два самодельных взрывных устройства. Для этого он должен подготовить 12 кг взрывчатого вещества и оборудовать устройства мобильными телефонами для дистанционного приведения в действие.
После изготовления взрывчатки злоумышленник планировал заложить ее в центральной части Харькова и отчитаться куратору из ФСБ. По замыслу россиян, взрывы должны были произойти в час пик — во время скопления гражданских на улицах города.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы врага и задержали агента на горячем в июне 2026 года в съемной квартире. В момент задержания он находился на видеосвязи с представителем российской спецслужбы, который инструктировал по изготовлению взрывных устройств.
По материалам дела, задание ФСБ выполнял безработный житель Кировоградщины, которого россияне завербовали после того, как он искал “легкие заработки” в Telegram-каналах. После вербовки его отправили в Харьков, где он арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления самодельных бомб.
Во время обысков у задержанного изъяли более 12 кг взрывчатых веществ, компонентов СВУ, а также мобильные телефоны, которые он использовал для конспирации во время контактов с ФСБ.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.
После завершения инициированных СБУ экспертиз действия задержанного могут быть дополнительно квалифицированы по статьям, касающимся незаконного изготовления и обращения со взрывчатыми веществами.
Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.