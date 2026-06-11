СБУ запобігла серії терактів у Харкові, затримавши агента ФСБ із 12 кг вибухівки.

Підготовка терактів у Харкові: СБУ затримала агента ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала підготовку нової серії терактів у Харкові. У межах спецоперації в обласному центрі затримали агента ФСБ, який, за даними слідства, готував підриви у прифронтовому місті.

Як встановили правоохоронці, фігурант отримав від російської спецслужби завдання виготовити два саморобні вибухові пристрої. Для цього він мав власноруч підготувати 12 кг вибухової речовини та обладнати пристрої мобільними телефонами для дистанційного приведення в дію.

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Після виготовлення вибухівки зловмисник планував закласти її в центральній частині Харкова та відзвітувати куратору з ФСБ. За задумом росіян, підриви мали статися в годину пік — під час найбільшого скупчення цивільних на вулицях міста.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани ворога та затримали агента на гарячому в червні 2026 року в орендованій квартирі. У момент затримання він перебував на відеозв’язку з представником російської спецслужби, який інструктував його щодо виготовлення вибухових пристроїв.

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконував безробітний мешканець Кіровоградщини, якого росіяни завербували після того, як він шукав “легкі заробітки” у Telegram-каналах. Після вербування його відправили до Харкова, де він орендував житло та придбав компоненти для виготовлення саморобних бомб.

Під час обшуків у затриманого вилучили понад 12 кг вибухових речовин, складові до СВП, а також мобільні телефони, які він використовував для конспірації під час контактів із ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Після завершення ініційованих СБУ експертиз дії затриманого можуть бути додатково кваліфіковані за статтями, що стосуються незаконного виготовлення та поводження з вибуховими речовинами.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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