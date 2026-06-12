Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 12 червня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 199 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб.
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Крім того, залучив для ураження 6 356 дронів-камікадзе та здійснив 2 545 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 570-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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