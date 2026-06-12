Во время воздушных тревог станции киевского метро для многих жителей столицы становятся самым близким и доступным укрытием. Ежедневно тысячи людей спускаются в подземку, чтобы переждать угрозу ракетных или дроновых атак.

В воздушных силах Украины 12 июня предупредили о вероятности применения Россией баллистических ракет средней дальности с полигона Капустин Яр.

А в Киевской городской государственной администрации и КП Киевский метрополитен напомнили о новых правилах пребывания в метро во время тревог и рассказали, как подготовиться к возможному длительному пребыванию в укрытии.

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Что известно о новых правилах пребывания в метро во время тревог и что изменилось, читайте в нашем материале.

Новые правила укрытия в метро в Киеве

В настоящее время в Киеве 46 подземных станций метрополитена работают как круглосуточные укрытия. Чтобы всем посетителям было комфортно и безопасно находиться под землей, граждан просят ответственно относиться к использованию общего пространства.

Одно из главных новшеств касается крупногабаритных вещей. В метрополитене рекомендуют отказаться от установки палаток и использования больших надувных матрасов. Такие вещи занимают много места и могут мешать другим людям, которые также ищут убежища в воздушной опасности.

Вместо этого киевлянам советуют использовать более компактные варианты для отдыха — карематы и спальные мешки. Это позволяет более эффективно использовать пространство станций и разместить большее количество людей.

Что брать с собой в метро во время атак

В подземке подчеркивают, что к возможному длительному пребыванию в укрытии следует подготовиться заранее. В первую очередь рекомендуется взять теплую одежду, плед или одеяло, а также каремат.

Несмотря на летнюю погоду, в подземных помещениях температура обычно держится на уровне 17–18 градусов тепла. К тому же через вентиляционные шахты и туннели могут возникать сквозняки.

Что брать с собой в метро, ​​перечень:

питьевая вода или горячие напитки в термосе;

лекарство, которое человек принимает постоянно;

влажные и сухие салфетки;

другие базовые средства личной гигиены

Правила пребывания в метро во время атак: можно ли с домашними питомцами

Если в укрытие приходится спускаться вместе с домашними животными, владельцам советуют иметь одноразовые пеленки и пакеты для уборки.

Сотрудники метрополитена обращают внимание, что во время пребывания в укрытии важно не перекрывать проходы и служебные зоны.

Размещать свои вещи нужно таким образом, чтобы оставался свободный доступ к санузлам, служебным помещениям и платформам. Это особенно важно в случаях, когда сигнал тревоги раздается во время работы метро и движение поездов еще продолжается.

В случае необходимости сотрудники станций могут подсказать, где лучше разместиться, чтобы не создавать неудобства другим людям.

Какие станции выбирать во время воздушной тревоги

Тем, кто специально следует к метро как к укрытию, в подземке рекомендуют обратить внимание на центральные станции города.

В частности, речь идет о станции Золотые ворота, Площадь Украинских Героев, Майдане Незалежности и Крещатик. Как правило, на них проще найти место для размещения, поскольку пассажиропоток там распределяется более равномерно.

В Киевском метрополитене напоминают, что работа подземки не прекращается даже ночью. После завершения движения поездов сотни работников занимаются обслуживанием инфраструктуры, проверяют системы безопасности, электропитания и связи, а также выполняют ремонтные работы в туннелях и станциях.

Именно благодаря работе метро может одновременно оставаться безопасным транспортом для пассажиров днем ​​и надежным укрытием во время воздушных тревог. Поэтому горожан призывают соблюдать установленные правила и с пониманием относиться к требованиям работников подземки.

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