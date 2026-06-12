Під час повітряних тривог станції київського метро для багатьох мешканців столиці стають найближчим і найдоступнішим укриттям. Щодня тисячі людей спускаються до підземки, щоб перечекати загрозу ракетних чи дронових атак.

У Повітряних силах України 12 червня попередили про ймовірність застосування Росією балістичних ракет середньої дальності з полігону Капустин Яр.

А у Київській міській державній адміністрації та у КП Київський метрополітен нагадали про нові правила перебування в метро під час тривог і розповіли, як підготуватися до можливого тривалого перебування в укритті.

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Що відомо про нові правила перебування в метро під час тривог та що змінилося, читайте в нашому матеріалі.

Нові правила укриття в метро у Києві

Наразі в Києві 46 підземних станцій метрополітену працюють як цілодобові укриття. Щоб усім відвідувачам було комфортно та безпечно перебувати під землею, містян просять відповідально ставитися до використання спільного простору.

Одне з головних нововведень стосується великогабаритних речей. У метрополітені рекомендують відмовитися від встановлення наметів і використання великих надувних матраців. Такі речі займають багато місця та можуть заважати іншим людям, які також шукають прихисток під час повітряної небезпеки.

Натомість киянам радять використовувати компактніші варіанти для відпочинку — каремати та спальні мішки. Це дозволяє ефективніше використовувати простір станцій і розмістити більшу кількість людей.

Що брати з собою в метро під час атак

У підземці наголошують, що до можливого тривалого перебування в укритті варто підготуватися заздалегідь. Насамперед рекомендується взяти теплий одяг, плед або ковдру, а також каремат.

Попри літню погоду на поверхні, у підземних приміщеннях температура зазвичай тримається на рівні 17–18 градусів тепла. До того ж, через вентиляційні шахти та тунелі можуть виникати протяги.

Що брати із собою в метро, перелік:

питна вода або гарячі напої в термосі;

ліки, які людина приймає постійно;

вологі та сухі серветки;

інші базові засоби особистої гігієни.

Правила перебування в метро під час атак: чи можна з домашніми улюбленцями

Якщо в укриття доводиться спускатися разом із домашніми тваринами, власникам радять мати при собі одноразові пелюшки та пакети для прибирання.

Працівники метрополітену звертають увагу, що під час перебування в укритті важливо не перекривати проходи та службові зони.

Розташовувати свої речі потрібно таким чином, щоб залишався вільний доступ до санвузлів, службових приміщень і платформ. Це особливо важливо у випадках, коли сигнал тривоги лунає під час роботи метро та рух поїздів ще триває.

У разі потреби співробітники станцій можуть підказати, де краще розміститися, щоб не створювати незручностей для інших людей.

Які станції обирати під час повітряної тривоги

Тим, хто спеціально прямує до метро як до укриття, у підземці рекомендують звернути увагу на центральні станції міста.

Зокрема, йдеться про станції Золоті ворота, Площа Українських Героїв, Майдан Незалежності та Хрещатик. Як правило, на них простіше знайти місце для розміщення, оскільки пасажиропотік там розподіляється більш рівномірно.

У Київському метрополітені нагадують, що робота підземки не припиняється навіть уночі. Після завершення руху поїздів сотні працівників займаються обслуговуванням інфраструктури, перевіряють системи безпеки, електроживлення та зв’язку, а також виконують ремонтні роботи в тунелях і на станціях.

Саме завдяки цій роботі метро може одночасно залишатися безпечним транспортом для пасажирів удень та надійним укриттям під час повітряних тривог. Тому містян закликають дотримуватися встановлених правил і з розумінням ставитися до вимог працівників підземки.

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