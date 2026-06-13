Для різних типів військових контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Механізми розрахунку відстрочки: що відомо

– Один із принципів нової контрактної системи – справедливо враховувати вже пройдений шлях військового, – зазначив Федоров.

За його словами, після завершення контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку.

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Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.

Гарантована для всіх – пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську.

– Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою – півтора року, – пояснив міністр.

Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець, який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.

– Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки, – підсумував Федоров.

За його словами, завдання – зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою.

– Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби. Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби, – поінформував він.

Нагадаємо, за ініціативи президента Володимира Зеленського починається системна трансформація українського війська.

Вона, серед іншого, включає оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та звільнення з армії.

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