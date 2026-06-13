Федоров назвав умови отримання відстрочки для контрактників
- Михайло Федоров розповів, що для різних типів військових контрактів запровадять окремі механізми розрахунку відстрочки.
- Вони враховуватимуть бойовий досвід та роки служби військових.
Для різних типів військових контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
Механізми розрахунку відстрочки: що відомо
– Один із принципів нової контрактної системи – справедливо враховувати вже пройдений шлях військового, – зазначив Федоров.
За його словами, після завершення контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку.
Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.
Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.
Гарантована для всіх – пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську.
– Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою – півтора року, – пояснив міністр.
Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець, який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.
– Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки, – підсумував Федоров.
За його словами, завдання – зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою.
– Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби. Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби, – поінформував він.
Нагадаємо, за ініціативи президента Володимира Зеленського починається системна трансформація українського війська.
Вона, серед іншого, включає оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та звільнення з армії.