Атака на станцию Лозовая: дроны повредили локомотивы, ранены железнодорожники
Атака на станцию Лозовая в Харьковской области сегодня, 14 июня, привела к повреждению локомотивов и травмированию двух железнодорожников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Атака на станцию Лозовая в Харьковской области: детали
Отмечается, что в результате атаки на станцию Лозовая в Харьковской области травмы получили машинист и помощник машиниста. Им предоставлена необходимая медицинская помощь.
– Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры, говорится в сообщении.
Напомним, во время ночной атаки на Украину российские оккупанты применили почти сотню беспилотников.
Ранее сообщалось, что 12 июня РФ атаковала железную дорогу в Сумской области. Тогда погибла работница УЗ, еще одна оказалась в больнице.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1572-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Министерство розвитку громад та територій України