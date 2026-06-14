Атака на станцию ​​Лозовая в Харьковской области сегодня, 14 июня, привела к повреждению локомотивов и травмированию двух железнодорожников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Атака на станцию ​​Лозовая в Харьковской области: детали

Отмечается, что в результате атаки на станцию ​​Лозовая в Харьковской области травмы получили машинист и помощник машиниста. Им предоставлена ​​необходимая медицинская помощь.

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– Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры, говорится в сообщении.

Напомним, во время ночной атаки на Украину российские оккупанты применили почти сотню беспилотников.

Ранее сообщалось, что 12 июня РФ атаковала железную дорогу в Сумской области. Тогда погибла работница УЗ, еще одна оказалась в больнице.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1572-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Министерство розвитку громад та територій України

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