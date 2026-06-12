Атака на залізницю в Шосткинській громаді Сумської області призвела до загибелі однієї з працівниць Укрзалізниці і травмування ще однієї.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Атака на залізницю в Шосткинській громаді: що відомо

Олександр Перцовський зазначив, що атака на залізницю в Шосткинській громаді відбувалася за допомогою Шахедів.

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– Ворог спрямував Шахеди на станції, вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції. На превеликий жаль, мушу повідомити найгірше: маємо втрату – оператор однієї зі станцій загинула, – заявив він.

Він додав, що на місці було встановлене мобільне укриття. Попередньо, за його даними, загибла оператор УЗ саме прямувала до сховища.

Перцовський наголосив, що моніторингова група сповіщала про підвищену небезпеку, і в таких випадках дуже важливо діяти відразу.

– Також було травмовано чергову по станції. Її прооперували, загрози життю немає, поруч наші колеги, – розповів голова правління компанії.

Він закликав кожного залізничника та залізничницю передовсім берегти себе, виконувати всі інструкції та оперативно реагувати на повідомлення моніторингової групи, не втрачаючи ані хвилини.

Нагадаємо, уночі проти 12 червня РФ масовано атакувала Шосткинську громаду Сумської області ударними безпілотниками.

Раніше РФ атакувала залізничне депо у Конотопі Сумської області, тоді також загинула одна працівниця УЗ.

Внаслідок атаки РФ на Конотоп було пошкоджено транспортну, газову та цивільну інфраструктуру міста. За даними місцевої влади, одна людина загинула, ще четверо цивільних постраждали.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій

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