За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 213 боевых столкновений. Противник сбросил 244 управляемые авиабомбы, применил 9752 дрона-камикадзе и осуществил 3131 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

Ситуация в Украине на 15 июня 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Агрессор совершил 65 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Гранов, Волчанск, Старица и в сторону Терновой, Избицкого.

На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Новоосиново, Куриловка.

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался атаковать в районах Новомихайловки, Новоселовки, Заречного, Ямполя и в сторону Дробишевого, Озерного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал десять раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 15 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Дорожное, Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка.

На Александровском направлении россияне нанесли два удара: в районах Александрограда и Вороного.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 23 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Прилуки и в сторону Гуляйпольского, Горкого, Верхней Терсы, Зализничное, Воздвижковки, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Потери врага в войне на 15 июня 2026

личного состава – около 1 384 190 (+1 320);

танков – 12 025 (+5);

боевых бронированных машин – 24 763 (+10);

артиллерийских систем – 44 082 (+72);

реактивных систем залпового огня – 1 870 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 420 (+1);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 664 (+3);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314);

крылатых ракет – 4 733;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 107 091 (+416);

специальной техники – 4 296 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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